Altınordu'da hedef galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'da hedef galibiyet

02.04.2022 11:56

- Altınordu'da hedef galibiyet Hüseyin Eroğlu: "Kazanırsak her şey farklı olacak" Spor Toto 1. Lig'de yarın Adanaspor ile karşılaşacak Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolculardan Kubilay Aktaş, rakiplerini yenerek galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.

- Altınordu'da hedef galibiyet

Hüseyin Eroğlu: "Kazanırsak her şey farklı olacak"

İZMİR - Spor Toto 1. Lig'de yarın Adanaspor ile karşılaşacak Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolculardan Kubilay Aktaş, rakiplerini yenerek galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta maçında Altınordu, yarın saat 20.30'da Adanaspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Ogün Kamacı yapacak.

Maç öncesinde kırmızı-lacivertli takımda Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolcu Kubilay Aktaş açıklamalarda bulundu. Hüseyin Eroğlu, ligde kalan 8 maçı da kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Hüseyin Eroğlu: "Kazanırsak her şey farklı olacak"

10 yıldır Altınordu'nun başında olduğunu ve hep son haftalarda başarılar yakaladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Takımın tam oturduğu, uyum sürecinin taktiksel anlamda çözüldüğü haftalarda biz başarıyı yakaladık. Bu sene de böyle olacağını düşünüyorum. 9 yıllık süre zarfına baktığımızda son 10 maçın hep yüksek puan ortalaması ile tamamlandığı yılları yaşadık. İşimiz kolay değil tabii ki. Oyuncularımın şu anki yakaladıkları hem bireysel hem takımla ilgili performansları bize, geleceğe umutlu bakmamızı sağlıyor. Oyuncularımızın da fiziksel anlamda daha iyi seviyeye gelmesi anlamında 1-2 haftaya ihtiyacımız var ama şu an her oyuncum hazır. Adanaspor'u mağlup etmemiz halinde her şey daha farklı olacak. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Kubilay Aktaş: "Herkesi yenebilecek güçteyiz"

Altınordu'nun tecrübeli oyuncularından Kubilay Aktaş ise, son üç maçı gol yemeden kazandıklarını hatırlatarak, "3 maçlık kazanma serimizi devam ettirmek istiyoruz. Rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil. Bizim kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Her maça final gözüyle çıkıyoruz. Son üç maçtır takım içinde herkes birbirine yardım ediyor ve sahada istediklerimizi yapıyoruz. Bunu yapabildiğimiz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Herkesi yenebilecek güçteyiz" dedi.

Altınordu'da hedef galibiyet
Altınordu'da hedef galibiyet
Altınordu'da hedef galibiyet

YORUMLAR
500
Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu'da hedef galibiyet - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:17 Samsun'daki bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:50:53. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu'da hedef galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement