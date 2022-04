Altınordu'da hedef galibiyet - Son Dakika

- Altınordu'da hedef galibiyet

Hüseyin Eroğlu: "Kazanırsak her şey farklı olacak"

İZMİR - Spor Toto 1. Lig'de yarın Adanaspor ile karşılaşacak Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolculardan Kubilay Aktaş, rakiplerini yenerek galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta maçında Altınordu, yarın saat 20.30'da Adanaspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Ogün Kamacı yapacak.

Maç öncesinde kırmızı-lacivertli takımda Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolcu Kubilay Aktaş açıklamalarda bulundu. Hüseyin Eroğlu, ligde kalan 8 maçı da kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Hüseyin Eroğlu: "Kazanırsak her şey farklı olacak"

10 yıldır Altınordu'nun başında olduğunu ve hep son haftalarda başarılar yakaladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Takımın tam oturduğu, uyum sürecinin taktiksel anlamda çözüldüğü haftalarda biz başarıyı yakaladık. Bu sene de böyle olacağını düşünüyorum. 9 yıllık süre zarfına baktığımızda son 10 maçın hep yüksek puan ortalaması ile tamamlandığı yılları yaşadık. İşimiz kolay değil tabii ki. Oyuncularımın şu anki yakaladıkları hem bireysel hem takımla ilgili performansları bize, geleceğe umutlu bakmamızı sağlıyor. Oyuncularımızın da fiziksel anlamda daha iyi seviyeye gelmesi anlamında 1-2 haftaya ihtiyacımız var ama şu an her oyuncum hazır. Adanaspor'u mağlup etmemiz halinde her şey daha farklı olacak. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Kubilay Aktaş: "Herkesi yenebilecek güçteyiz"

Altınordu'nun tecrübeli oyuncularından Kubilay Aktaş ise, son üç maçı gol yemeden kazandıklarını hatırlatarak, "3 maçlık kazanma serimizi devam ettirmek istiyoruz. Rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil. Bizim kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Her maça final gözüyle çıkıyoruz. Son üç maçtır takım içinde herkes birbirine yardım ediyor ve sahada istediklerimizi yapıyoruz. Bunu yapabildiğimiz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Herkesi yenebilecek güçteyiz" dedi.