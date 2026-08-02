Altınordu\'dan İki Futbolcu Yeni Takımlarına Geçti

2'nci Lig'e katılmaması nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da geçen sezon lig bitmeden takımdan gönderilen iki futbolcunun yeni adresleri belli oldu. Bahis soruşturmasında 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldıktan sonra sözleşmesi 28 Kasım 2025'te feshedilen orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya, 2'nci Lig temsilcisi İnegölspor'a katıldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın raporuyla kontratı 10 Şubat'ta sonlandırılan gurbetçi santrfor Keni Var Uzun ise aynı ligden Isparta 32 Spor'un yolunu tuttu.