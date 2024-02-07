Altınordu, Onurcan Güler\'i transfer etti

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ara transfer dönemindeki ikinci takviyesini yaptı. İzmir temsilcisi Vanspor FK'dan orta saha oyuncusu Onurcan Güler'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Sportif Direktör Murat Korkmaz'ın katıldığı imza töreninde 10 numara pozisyonda görev yapan 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili, "Onurcan Güler'e hoş geldin diyor ve Altınordu formamız altıda başarılar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.

İzmirspor'da futbola başlayıp Akhisarspor'da profesyonel olan Onurcan kariyerinde Menemen FK, Bodrum FK, Muğlaspor, 1922 Konyaspor, Afyonspor, Zonguldak Kömürspor ve Uşakspor'da da oynadı. İlk yarıda Vanspor formasıyla 2'nci Lig'de 7 maça çıkan tecrübeli oyuncu, kupada ise 1 kez görev yaptı. Altınordu dış transferde daha önce Sarıyer'den ön libero Eray Ataseven'i kadrosuna katmıştı. Altınordu, bu hafta derbide Bucaspor 1928'e konuk olacak.