Altınordu Teknik Direktörü Şahan: \'Bize engel koyuldu\'

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İskenderunspor'a 2-1 yenilerek iç sahadaki namağlup ünvanını kaybeden ve 3'üncü sıraya gerileyen Altınordu'nun teknik patronu Olcay Şahan, "İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık fakat bize engel koyuldu" dedi.

Güzel bir mücadele gösteren rakibi tebrik eden Şahan, "Yediğimiz ilk golde topun çizgi ile alakalası bile olmadığı pozisyon gol olarak değerlendirildi. Reaksiyon gösterip beraberliği bulduk. Maçta iki tane net penaltımız verilmedi. Yine maçta attığımız bir gol için ofsayt kararı verildi" diye konuştu.

Genç teknik adam şunları söyledi:

"Rakip oyuncunun kendini yere attığı pozisyonda ofsayt kaldırıldı ve golümüz iptal edildi. Bu yaşananlardan kötü niyet aramıyorum ama bizim takım bunun zararını gördü . Her hafta işimizi iyi yapmakla mükellefiz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık fakat bize engel koyuldu. Futbolcularım bunun da üstesinden gelecektir, dersler çıkartılar" diye konuştu. Teknik patron Şahan, cumartesi günü evlerinde lider Sarıyer'i yenerek Altınordu taraftarlarını mutlu etmek istediklerini sözlerine ekledi.

KAMPA AKADEMİDEN TAKVİYE YAPACAK

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, Başkan Seyit Mehmet Özkan'la birlikte İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisleri'nde U15 takımının, Manisaspor U16 takımı ile oynadığı özel maçı izledi. Şahan, A takımın devre arasında gerçekleştireceği kampa U17 takımından 3-4 oyuncu dahil edeceklerini belirterek, "Bizim geleceğimiz bu çocuklar. Şu anda onlar bizim geçtiğimiz yollardan geçiyorlar. Kendilerini geliştirmelerini söyledim. İnşallah A takımımıza yükselip Türk futboluna hizmet ederler" dedi.

Başkan Özkan, "Bu sezon A takım olarak da iyi gidiyoruz. Bu yıl oldukça değişik bir model uyguluyoruz. A takım kadromuzun üçte ikisini Almanya doğumlu üçte biri de Altınordu Öz Kaynak Sistemi oyuncularımızdan oluşturduk. Böyle bir kadroyu yönetmek kolay değil. Bu zorlu süreçte sizlere de başarılar diliyorum. İkinci yarı da U17 takımımız da A takımımız ile maçlar yapacak. İnşallah sezonu güzel günlerde bitirmeyi bize Allah nasip etsin" şeklinde konuştu.