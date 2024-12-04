Amatör Maçta Kırmızı Kart Rekoru: 14 Kırmızı Kart! - Son Dakika
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Amatör Maçta Kırmızı Kart Rekoru: 14 Kırmızı Kart!

Amatör Maçta Kırmızı Kart Rekoru: 14 Kırmızı Kart!

Afyonkarahisar 1'inci Amatör Lig C Grubu'nda Dinar Belediye Spor ile Demir Çevre Spor arasında yaşanan yumruklu kavgada hakem, 14 futbolcuya kırmızı kart gösterdi ve maç tatil edildi.

04.12.2024 14:58  Güncelleme: 15:00
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Amatör maçtaki tekme ve yumruklu kavgada 14 kırmızı kart

İlyas Kaan TAYTAK/ AFYONKARAHİSAR, - AFYONKARAHİSAR 1'inci Amatör Lig C Grubu'nda Dinar Belediye Spor ile Demir Çevre Spor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgayı polis ile yöneticiler zorlukla ayırdı. Hakemin iki takımın sahadaki 5 futbolcu, yedek kulübesindeki 2'şer futbolcusuna kırmızı kart göstermesinin ardından maç tatil edildi.

Afyonkarahisar 1'inci Amatör Lig C Grubu'nda Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor, geçtiğimiz pazar günü karşılaştı. 12 puanla liderlik mücadelesi veren 2 takımın maçı Dinar İlçe Stadyumu'nda oynandı. Maçın 45'inci dakikasında Demirçevre Spor futbolcularının serbest vuruş öncesi topu alarak zaman geçirmeye çalıştığını iddia eden Dinar Belediyespor futbolcuları tepki gösterdi. İki takım futbolcuları arasındaki sözlü atışma sonrası arbede yaşandı. Saha içerisinde birbirlerini itekleyen futbolcular yumruk ve tekme attı. Futbolcuları ayırmak için 2 takımın teknik ekibi, yöneticileri ve polis sahaya girdi. Polis ve yöneticilerin kavgayı ayırmasının ardından hakem, Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor'un sahadaki 5'er, yedek kulübesindeki 2'şer futbolcusuna kırmızı kart gösterdi. Takımdaki oyuncu sayısının 7'nin altına düşmesi nedeniyle maç tatil edildi.

Sahada yaşanan kavgayı tribündeki taraftar telefon kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde futbolcuların birbirine tekme ve yumruk atması sonrasında yaşanan arbede ve polis ile yöneticilerin ayrıma çabası yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Amatör Maçta Kırmızı Kart Rekoru: 14 Kırmızı Kart! - Son Dakika

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