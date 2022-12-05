Deplasman takımını taşıyan minibüsüne saldıran taraftarlar, aracın camlarını kırdı. Yaşanan dehşet anları ise bir Karaaptiler Akınspor futbolcusunun cep telefon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gözü dönen taraftarlar deplasman takımına dehşeti yaşattı! Futbolcular canını zor kurtardı - Son Dakika

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