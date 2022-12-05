Gözü dönen taraftarlar deplasman takımına dehşeti yaşattı! Futbolcular canını zor kurtardı - Son Dakika
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Gözü dönen taraftarlar deplasman takımına dehşeti yaşattı! Futbolcular canını zor kurtardı

05.12.2022 16:45

Göztepe-Altay derbisinde yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken Sakarya'da Amatör Süper Lig B Grubu'nda oynanan Karasu Güvenspor-Karaaptiler Akınspor karşılaşmasının sonrasında da benzer olaylar yaşandı. Deplasman takımını taşıyan otobüse saldıran taraftarlar aracın camlarını kırdı. Yaşananları Karaaptiler Akınsporlu bir futbolcu saniye saniye görüntüledi.

Sakarya'da Amatör Süper Lig B Grubu'nda 9. haftasında Karasu Güvenspor, Karaaptiler Akınspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 sona ererken karşılaşma sonrası deplasman takımının futbolcuları canını zor kurtardı.

MİNİBÜSÜN CAMLARINI KIRDILAR

Karasu Güvenspor-Karaaptiler Akınspor maçı sonrasında deplasman takım minibüsüne taraftarlar saldırdı. Minibüsün camları kırılırken yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözü dönen taraftarlar dehşeti yaşattı! Futbolcular otobüsün içinde canını zor kurtardı

FUTBOLCULAR KÜFÜR VE HAKARETE MARUZ KALDI

Amatör Süper Lig B Grubu'nda 9. haftasında Karasu Güvenspor, Karaaptiler Akınspor'u ağırladı. 1-1 beraberlikle neticelenen maç sonrasında evine gitmek için hazırlanan Karaaptiler Akınspor takımının oyuncuları minibüse bindiklerinde adeta dehşeti yaşadı. Karasu Güvenspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan takım oyuncuları, küfür ve hakaretlere maruz kaldı.

Gözü dönen taraftarlar dehşeti yaşattı! Futbolcular otobüsün içinde canını zor kurtardı

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Deplasman takımını taşıyan minibüsüne saldıran taraftarlar, aracın camlarını kırdı. Yaşanan dehşet anları ise bir Karaaptiler Akınspor futbolcusunun cep telefon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gözü dönen taraftarlar deplasman takımına dehşeti yaşattı! Futbolcular canını zor kurtardı - Son Dakika

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