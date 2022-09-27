Bursaspor'dan olaylı Amed Sportif maçında yaşananlara tepki: Bundan sonrası herkesin problemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylar büyük tepki çekmiş, taraftarın sosyal medyada TFF'den maçı iptal etmesi yönündeki çağrısı da karşılıksız kalmıştı.

BURSASPOR YÖNETİMİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bursaspor yönetimi ise maçtan bir gün sonra sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Dün saha içinde oynamaya çalıştığımız 'maçtan' görüntüler. Bundan sonrası herkesin problemidir!" açıklaması yapıldı. Görüntülerde hem saha içindeki futbolcuların sert müdahaleleri, hem de taraftarın sebep olduğu olaylar görülüyor.

GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Amed Sportif Faaliyetler ve Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.