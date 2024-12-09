Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor\'u 2-1 Mağlup Etti

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AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 15'inci haftasında sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor 'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ile Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar , karşılaşmayı değerlendirdi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Servet Çetin, maç sonu değerlendirmesinde yaptığı açıklamada, kötü zemin nedeniyle maça kötü başladıklarını ifade ederek, "Şimdi bahane olsun diye konuşmayacağım ama gerçekten zeminimizden dolayı istediğimiz oyunu sergilemiyoruz. Maça her zaman 15-20 dakikası hep çok iyi başlıyoruz. Keçiören maçında ve bu maçta ve golü de buluyoruz. Tam istediğimiz gibi gidiyor maç. Rakip takım daha böyle şuursuzca gelecek, fazla adamla üstümüze gelecek. O zaman daha çok iş yapacağımız sırada maalesef zeminden dolayı oynayamıyoruz. Zaman zaman direkt hücumlar yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi golü buluyoruz. Biz oyun oynayan bir takımız, oynamak istiyoruz. Golü bulduktan sonra daha iyi ataklar yapacağız ama bunu da işte oynayarak yapmamız gerekiyor. Maalesef zeminden dolayı yakamıyoruz. Ondan sonra doldur boşalta dönüyor. Ben oyuncu arkadaşlarımı yine de tebrik ediyorum. Bu zemine nazaran istediklerimi yapmaya çalışıyorlar ama zorlandıkları da kesin. Dediğim gibi yani bahane olsun diye söylemiyorum ama zeminimiz iyi olsa çok daha farklı bir futbol oynayacak bir oyuncu arkadaşlarım bunu gösteriyorlar zaten oyunun başında. Ama sonrasında zemin bozukluğu nedeniyle istediğimiz oyun anlayışını nispeten yerine getiremiyoruz" dedi.

'OYUNCU ARKADAŞLARIMIN GÜVENLERİ YERİNE GELDİ'

Çetin, oyuncuları tebrik ederek, "Dediğim gibi ama bugün çok önemli bir maçtı. Zor maç olacağını biliyorduk. Özellikle içeride kaybettikten sonra bu maça iyi asılacaklardı. İyi savunma yapan dinamik oyunculara sahip bir takım, özellikle ileride hızlı oyuncuları var. Geçişi iyi yapan bir takımdı. Bütün önlemlerimizi hafta içi aldık. Dediğim gibi tek sadece oyun anlamında sıkıntı yaşıyoruz sahadan dolayı. Onun dışında dediğim gibi bütün önlemleri aldık. Golü de bulduk, maalesef ilk yarının sonlarına doğru bir penaltı, talihsiz bir penaltıdan dolayı işimizi yine zora soktuk. İkinci yarı gene iyi başladık. Gol pozisyonları bulduk, değerlendiremedik ama dediğim gibi sonuç olarak üç puan almasını bildik. Daha da zamana ihtiyacımız var ama dediğim gibi en önemlisi benim için oyuncu arkadaşlarımın biraz güvenleri yerine gelmeye başladı. İnşallah bir iki galibiyetten sonra daha da iyi futbol oynayan, özellikle zeminimizde düzgün olursa üstüne basa basa söylüyorum. Çok çok daha iyi futbol oynayan bir ekip göreceksiniz. Kazanırız kazanmayız ama biz oyun oynamak istiyoruz. Bunu da oyuncu arkadaşlarıma her maçtan önce söylüyorum. Dediğim gibi güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

SAİT KARAFIRTINALAR: İÇERDE OYNAYACAĞIMIZ MAÇLARDA PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise açıklamasında sancılı bir sezon olacağını belirterek, "Çok üzgünüm. İki şeye çok üzgünüm. Bir tanesi maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Diğeri de buraya kadar gelen taraftarlarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüm. Ama lig daha çok uzun, böyle maçları çok oynayacağız. Yani buna hepimizin alışması lazım. Lig kolay bir lig değil zor bir lig. Biz bu sene hakikaten zorluklarla bir takım kurduk. O takımla mücadele etmeye çalışıyoruz. Çocuklar aslan gibi de mücadelelerini yapıyorlar. Bugünkü oyun bence aslında mücadele de tatmin edici. Gene duran toptan bir gol yedik. Buna önlem almamız gerekiyor. Bunda gereken çalışmaları zaten yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Dediğim gibi içerideki oynayacağımız maçlar çok daha önem arz etmeye başladı. O içerideki maçlarda puan kaybına tahammülümüz yok. Bundan sonra hem oyuncularımız hem bizler, hem taraftarımız hep birlikte birlik olup bu kötü günleri beraber atlatacağız. Kolay bir şey değil, hakikaten sancılı bir sezon olacak. Ama biz bunu başaracağız. Ben oyuncularıma da güveniyorum, taraftarımıza da güveniyorum, yönetime de güveniyorum. Dediğim gibi iyi bir oyun ama kötü bir sonuç. Gene bir bireysel hatadan yenilen bir gol. Bizim adımıza üzücü bir durum. Dediğim gibi taraftarlardan da tekrardan buraya kadar geldiler, bizi desteklediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah içeride bunu telafi edeceğiz. Teşekkür ediyorum" dedi.