Amed Sportif, Van'ı Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amed Sportif, Van'ı Geçti

Amed Sportif, Van\'ı Geçti
24.02.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Van Spor FK'yı 90+4'teki golle 1-0 yendi ve 3. sıradaki yerini korudu.

1'inci Lig'in 27'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği İmaj Altyapı Van Spor FK'yı 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından takımların teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 27'nci haftasında sahasında konuk ettiği İmaj Altyapı Van Spor FK'yı 1-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler'in golünü 90+4'te Afenna-Gyan attı. Bu sonuçla puanını 54'e çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, 3'üncü sıradaki yerini korudu. Karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

BAKKAL: ARTIK HER MAÇA FİNAL MAÇI GİBİ ÇIKACAĞIZ

Bundan sonra her maça final maçı gibi çıkacaklarını ifade eden Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "2 haftadır berabere giden bir takım ve iyi oyundan sonra kazandığımız bir maç. Oyunun istatistiklerine baktığınız zaman yüzde 62 top bizde, yüzde 38 rakipte. 2 ceza sahasında topla buluşma yüzde 27 bizim, 5 rakibin. Yani şu var, oyunun başından itibaren üstün oynayan biz olduk. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben burayı şampiyon yapan bir hoca olarak söyledim, hakikaten büyük emek veriyorlar. Artık şöyle bir karar aldık, her maça final maçı gibi çıkacağız. Şampiyon olduğumuz sene de öyleydik biz. O iki haftalık Sakarya ve Serikspor beraberliğinden sonra 4 gün içinde ayağa kalktık. Hakikaten geldiğim gün de söyledim. Kaldığımız yerden devam ederiz, beraber tekrar şampiyonluğumuza inşallah" dedi

KORKMAZ: BU TAKIM SAVUNMASININ HAKKI OLAN EN AZINDAN 1 PUANDI

İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz günden beri en iyi yaptığımız maçtı. Yani rakibin bu kadar baskın oynayacağını tahmin ederek hazırlanmıştık. Diagne'nin fiziksel ve taktiksel üstünlüğünü her maç 3'üncü bölgede yaptıklarını çok iyi analiz ederek, özellikle savunma döngüsünü, öndeki bloğu, yandan gelecek, sağdan soldan gelecek ortalarda nasıl savunmamız gerektiğini çok iyi çalıştık, çok iyi de uyguladık. Bugün en çok üzüldüğüm konu bu takım savunmasının hakkı olan en azından 1 puandı. Sonrasında maçın 10-15 dakikalık kısmında artık biraz panik halinde oynamaya başladık. Fiziksel olarak da bir yorgunluk gördük takım arkadaşlarımızda. Çünkü 3 maçlık çok yoğun bir maç trafiğinden çıktık. Geçen hafta oynadığımız hafta içi, hafta sonu maçları gerçekten fiziksel olarak bizi yoran maçlardı. 90+5'te futbolun içinde bunlar var. Daha 2 hafta evvel bu şekilde sevinmiştik. Bu hafta bu şekilde üzüldük" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif, Van'ı Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 01:13:43. #7.12#
SON DAKİKA: Amed Sportif, Van'ı Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.