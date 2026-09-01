Amed, Trabzonspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Amed, Trabzonspor'u 2-1 Yendi

Amed, Trabzonspor\'u 2-1 Yendi
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Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Bilal Gölen

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Alban Lafont, Umut Meraş, Lumbardh Dellova, Davit Bates (DK. 61 Mehmet Yeşil), Ermal Krasniqi, Rayan Raveloson, Gökhan Gül (DK. 61 Furkan Soyalp), Yira Collins Sor (DK. 50 Gift Orban), Dia Saba, Samuel Ballet, Mbaye Diagne (DK. 78 Amadou Cisse)

TRABZONSPOR: Andre Onana, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Nwaiwu, Cabral (DK. 71 Metehan Mimaroğlu), Fabrinho (DK. 58 Ozan Tufan), Mohamed Salah, Melih Kabasakal, Muçi (DK. 71 Pina), Saviolo (DK. 34 Aral Şimşir), Onuachu

GOLLER: DK. 45+5 Sor, DK. 90 Gift Orban (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 11 Salah (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Besnik Hasi, Samuel Ballet, Umut Meraş, Furkan Soyalp, Gift Orban, Krasniqi (Amed Sportif Faaliyetler), Cabral, Nwaiwu (Trabzonspor)

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

4'üncü dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in hızlı gelişen hücumunda sol iç kulvarda topla buluşan Sor, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı. Soluna uzanan Onana topu çıkardı.

11'inci dakikada Fabinho, rakibinden kaptığı topu Muçi'ye attı. Muçi'nin pasıyla savunma arkasında sarkan Salah, sağ çaprazdan ceza sahasına girip topu uzak köşeden filelere gönderdi: 0-1.

30'uncu dakikada Saviolo, Ballet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu sırada Trabzonspor oyuna bir süre devam etti. Ardından Mustafa Eskihellaç, Saviolo'nun hala yede olduğunu görünce topu taca attı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Mustafa'ya sitem etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Saviolo, yerini 34'üncü dakikada Aral Şimşir'e bıraktı.

38'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler'de Dia Saba'nın pasıyla buluşan Sor, sol çaprazdan kaleyi yokladı. Sor'un şutunu Onana çıkardı.

39'uncu dakikada Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Aynı dakikada Trabzonspor'da Cabral, Sor'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

40'ıncı dakikada sağ iç kulvarda topla buluşan Gökhan Gül, sağ ayağıyla ortayı yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Diagne'nin kafa vuruşunda top, kaleci Onana'da kaldı.

45+2'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler'de sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dia Saba, topu ortaladı. Kale sahası yakınındaki Melih'in eliyle müdahalesi üzerine hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi.

45+5'inci dakikada penaltıyı kullanan Diagne sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Sağına uzanan Onana topu kurtardı. Pozisyonu takip eden Sor, Onana'dan seken topu filelere gönderdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 eşitlikle bitti.

60'ıncı dakikada Trabzonspor, iki kez kaleyi yokladı. Sol kanattan paslaşarak kullanılan kornerin ardından Muçi, ceza sahasına girmeden dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Lafont topu çıkardı. Daha sonra ceza sahası dış çaprazında bir kez daha topla buluşan Muçi, sağ ayağıyla sert vurdu. Lafront bir kez daha gole izin vermedi.

77'nci dakikada sağ kanattan inen Ballet'in ortasını kaleci Onana uzaklaştırdı. Topun önünde bulunan Orban'ın gelişine vurmasıyla top, üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

90'ıncı dakikada sol iç kulvardan kullanılan serbest vuruşun ardından top, ceza sahasının iç sağ çaprazındaki Mehmet Yeşil'de kaldı. Yeşil'in pasıyla buluşan Orban, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed, Trabzonspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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