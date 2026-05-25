Amedspor İstişare Kurulu, Nahit Eren'i Yeniden Başkanlığa Aday Gösterecek

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Amedspor İstişare Kurulu, 1 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulda mevcut Başkan Nahit Eren'i yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

Amedspor İstişare Kurulu tarafından düzenlenen basın toplantısında kulübün yeni dönem yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. İstişare Kurulu Başkanı Metin Kılavuz, 1 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulda mevcut Başkan Nahit Eren'i yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

"SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK TEMEL HEDEF"

Kılavuz, yaptığı açıklamada, yeni dönem hazırlıkları kapsamında belediye eş başkanları, taraftarlar, eski kulüp başkanları, sivil toplum örgütleri ve iş insanlarıyla görüştüklerini belirterek, "Bütün yaptığımız çalışmalar neticesinde öne çıkan başlıkların başında Süper Lig'de kalıcı olmak geliyor" dedi.

Yeni dönemde kulübün kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, altyapı ve tesisleşmenin geliştirilmesi ile farklı branşlarda faaliyet göstermesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Klavuz, özellikle kadın voleybolu ve engelli basketbolu gibi alanlarda hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Klavuz, "Bütün bu çalışmayı yaptıktan sonra sürdürülebilirliği düşünerek mevcut başkanımız Nahit Eren'le devam etmeyi kongreye sunacağız" dedi.

"SÜPER LİG'DE 20 MİLYON DOLARIN ALTINDA BÜTÇESİ OLAN KULÜP YOK"

Toplantıda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise Amedspor'un Süper Lig'de çok daha büyük ekonomik ve sportif rekabetle karşılaşacağını söyledi.

Kaya, "Süper Lig'de 20 milyon doların altında bütçesi olan kulüp yok neredeyse. 20 ile 50 milyon dolar arasında ortalama bir kulüp seyri varken bir grup kulübün bütçesi de 100 milyon doların üzerinde. Aynı ligde oynayacağız" dedi.

Kulübün yalnızca taraftar ve sportif gelirlerle ayakta kalamayacağını belirten Kaya, kent bileşenlerinin desteğinin kritik olduğunu ifade ederek, "Bugünden sonra bir arada durma ve destek verme daha da önemli hale geldi" diye konuştu.

"YEREL YÖNETİMLER HALKIN TAKIMINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEK"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak da yerel yönetimlerin Amedspor'a desteğinin süreceğini belirtti.

Bucak, "Yerel yönetimler, ilçe belediyelerimiz ve büyükşehir belediyemiz olmak üzere halkın takımına elbette sahip çıkıyor olacağız" dedi.

Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesini yalnızca sportif bir başarı olarak görmediklerini ifade eden Bucak, "Bu kent için, bu halk için ve Kürt halkı için çok önemli bir meselenin başlangıcı olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

NAHİT EREN: "TERCİH EDİLEN ŞAHSIM DEĞİL, İSTİKRAR VE SÜREKLİLİK"

Mevcut Başkan Nahit Eren ise yeniden aday gösterilmesinin kendisi açısından onur verici olduğunu söyledi.

Eren, "Burada tercih edilen şahsım değil; istikrar, süreklilik ve kamusallaşma üzerine alınan bir karardır" ifadelerini kullandı.

Genel kurul sürecinin ortak akıl temelinde yürütüldüğünü savunan Eren, "Herkesin fikrinin, görüşünün, önerisinin ve eleştirisinin alınarak şekillenmesi tam bir demokrasi örneğidir" dedi.

Yeni dönemde kulübün temel hedefinin kurumsallaşma ve profesyonelleşme olduğunu vurgulayan Eren, "Hedefimiz, Süper Lig'de kalıcı olan, üst sıraları zorlayan ve bu kenti dünyanın her yerinde temsil eden bir Amedspor yaratmak" diye konuştu.

Eren ayrıca, "Amedspor bir kulüpten fazlasıdır. Kentimizin ortak değeri, ortak sevinci ve ortak umududur" dedi.