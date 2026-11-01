Amedspor, Eyüpspor'u 5-1 yenerken üç gol atan Ballet kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Amedspor, Eyüpspor'u 5-1 yenerken üç gol atan Ballet kırmızı kart gördü

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Amedspor, Eyüpspor\'u 5-1 yenerken üç gol atan Ballet kırmızı kart gördü
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Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Amedspor, sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Üç gol atan Ballet, 90+1'de VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görürken yeşil-kırmızılı ekip haftayı ikinci sırada tamamlayıp gelecek hafta Galatasaray maçına odaklandı.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Amedspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip, farklı galibiyetin ardından haftayı ikinci sırada tamamladı ve gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya odaklandı.

Diyarbakır Stadyumu'nda 30 bini aşkın taraftarın önünde oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Amedspor, 3'üncü dakikada Krasniqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 35'inci dakikada Gift Orban'ın golüyle farkı ikiye çıkarırken, 42'nci dakikada Ballet'in golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Amedspor'da Ballet, 51'inci dakikada bir kez daha ağları havalandırarak skoru 4-0'a taşıdı. Eyüpspor'un tek golü 73'üncü dakikada Abdullahi'den geldi.

Amedspor, 83'üncü dakikada Yira Sor'a yapılan faul sonrası kazanılan penaltıda Ballet'in golüyle skoru 5-1 yaptı. Karşılaşmada üç gol atan Ballet, 90+1'inci dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Amedspor sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yeşil-kırmızılı ekip, haftayı ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: ANKA
Trendyol Süper LigGalatasarayEyüpsporSporSon Dakika

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