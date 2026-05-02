Amedspor, Süper Lig\'e çıktı, kentte bayram havası yaşandı

Amedspor, Trendyol 1. Lig'in son maçında Iğdır FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

AMEDSPOR, TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

İlk yarısı 2-2 beraberlikle biten maçın 90 dakikası 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Aynı puandaki rakibi Esenler Erokpor, kendi evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Amedspor ve Esenler Erokspor'un puanları 74'e çıktı. Aynı puanlı iki takımdan Amedspor, ikili averajla Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Diyarbakır ekibi, tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek.

KENTİN DÖRT BİR YANINDA BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Amedspor'un başarısının ardından Diyarbakırlılar kendilerini sokağa attı. Merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde vatandaşlar cadde ve sokakları Amedspor bayrakları ile donattı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, cadde ortasında halaylar çekip havai fişekler patlatarak Süper Lig'e çıkmayı kutladı.