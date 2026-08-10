Amedspor'dan Oğuz Aydın bombası

Nathan Ake, Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Adem Yeşilyurt ve Amara Diouf'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan ayrılacak isimler konusunda da hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde ayrılığa yakın futbolculardan birinin Oğuz Aydın olduğu öne sürüldü.

AMEDSPOR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Spor muhabiri Sacha Tavolieri'nin haberine göre Fenerbahçe ile Amedspor, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

İki kulübün anlaşmaya varması halinde Oğuz Aydın, 2026-2027 sezonunu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da kiralık olarak geçirecek.

FENERBAHÇE'DE 72 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin 2024 yılında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 72 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu mücadelelerde 7 gol atarken 12 asist yaptı.