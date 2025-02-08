Amin Hüseynli Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

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Azerbaycan'dan üniversite öğrenimi için geldiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) boksa devam eden 19 yaşındaki boksör Amin Hüseynli, dünya şampiyonasına katılarak derece almayı hedefliyor.

Dedesi ve babasının profesyonel boksör olmasından etkilenerek 14 yıl önce bu spora yönelen Amin Hüseynli, farklı sıkletlerde yer aldığı amatör ve profesyonel müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti.

ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü kazanarak üniversite öğrenimi için Eskişehir'e gelen Amin, babası İlhan Hüseynli'nin arkadaşı Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Eskişehir İl Başkanı ve ESOGÜ Spor Kulübü'nün boks antrenörü Yılmaz Ayar ile çalışmaya başladı.

Üniversitede öğrenimine 3'üncü sınıfta devam eden genç eldiven, antrenörü Ayar ile ESOGÜ Spor Salonu'nda antrenman yapıyor.

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı'nda 4 yıldır yer alan Amin, genç yaşına rağmen ağır sıklette 3 kez ringe çıktı. 3 maçını da nakavtla kazanan Amin, geçen yıl Samsun'da düzenlenen profesyonel ağır sıklet maçında Özbek asıllı rakibini birinci raundun 47'nci saniyesinde nakavt etti.

Antrenörü Ayar ile yoğun tempoyla çalışmalarını sürdüren Amin, sonraki dünya şampiyonasında ringe çıkarak altın kemeri kazanmayı hedefliyor.

Amin Hüseynli, AA muhabirine, Azerbaycan'daki kariyerini tamamlayıp, kendisine Türkiye'de yeni bir kariyer başlatma kararı aldığını söyledi.

Boks antrenörü Yılmaz Ayar ile 4 yıldır beraber çalıştığını kaydeden Amin, "Her sene gerek amatörde gerek profesyonel boksta dereceler elde ettim. Amatörde çok başarılar yaşadım. Sayısız amatör şampiyonluklarım oldu. Uluslararası ringlerde dövüştüm." diye konuştu.

Amin, şöyle devam etti:

"ESOGÜ'nün spor salonu ve özel salonlarda çalışıyoruz. Yılmaz hocamla kemer maçına hazırlanana kadar çok zorlu süreçlerden geçtik. Eylül ayında burun ameliyatı oldum. Sakatlıklar yaşadım. Ameliyatımdan sonra buraya geldim. Yeni sezon açıldı. Kamplara girdik. Bursa, Kütahya, Uşak ve İstanbul'un bazı yerlerinde maçlara çıktım. Uzun kamp dönemi geçirdik. Günde 3 antrenman yapıyorduk."

Şu an 117 kiloda olduğunu anlatan Amin, şunları kaydetti:

"Partner sıkıntısı yaşadım. Türkiye'de çok az ağır sıklet boksör var. Onlarla buluşup maçlara hazırlanıyorduk. Profesyonel kariyerimde ilk kemerimi geçen sene kazandım. Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen ağır sıklet kemer maçında rakibimi birinci raundun 47'nci saniyesinde nakavt ettim. Profesyonelde ağır sıklette dünya şampiyonasında dövüşmeyi düşünüyorum. Yılmaz Ayar hocayla hazırlıklarımız o yöne doğru devam ediyor."

Antrenör Ayar: "Gayretli, disiplinli bir sporcu"

Boks antrenörü Yılmaz Ayar ise bir antrenörün en büyük gururunun sporcusunun şampiyonluk yaşaması olduğunu söyledi.

Yılmaz Ayar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eskişehir'e ağır sıklette ilk kemeri getirmenin de ayrıca gururu ve sevinci var. Onun için Amin'e çok teşekkür ederim. Çok gayretli, disiplinli bir sporcu. Güzel antrenmanlar yapıyoruz. Ağır sıklette mücadele etmek çok zor. Amin, bunun üzerinden fazlasıyla geliyor. Kilosuna göre çok esnek, seri bir boksör. Savunmaları, vuruşları ve kaçışları çok iyi. Son maçında rakibini birinci raunt 47'nci saniyede nakavt etti. Bu Türkiye'de bir rekor aslında. Boksörde olması gereken özelliklerin hepsi Amin'de var."