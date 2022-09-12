Bolu'da 14 Eylül tarihine kadar kamp yapacak milliler, daha sonra İstanbul'a geçecek.

Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, İstanbul 'da 1-10 Ekim'de düzenlenecek ve 24 ülkenin katılacağı Ampute Futbol Dünya Kupası'na hazırlanan millileri kampta bulundukları Bolu Dağı'ndaki otelde ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor - Son Dakika

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