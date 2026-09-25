Ampute Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi Kayseri'de kamp yapıyor - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi Kayseri'de kamp yapıyor

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Ampute Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi Kayseri\'de kamp yapıyor
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Ampute Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. İlk kez forma giyecek orta saha oyuncusu Halil İbrahim Esen, rakiplerin kendilerini yenmek için ellerinden geleni yaptığını söyledi.

TÜRKİYE Ampute Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda milli formayı ilk defa giyecek oyuncularından genç orta saha oyuncusu Halil İbrahim Esen, "Tabi ki sürekli onun hırsıyla yanıp, tutuşuyoruz. Antrenmanlarımızı ona göre yapıyoruz. Birde zirvedeki kişiyi yenmek çok zor bir durum o yüzden de herkes bize farklı pozisyonlarda çıkıyor. Diğer rakiplerine göre bize daha hırslı çıkıyorlar. Onlarda haklılar. Bizi yenmek için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Türkiye Ampute Milli Takımı hazırlıklarını teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Ampute Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Halil İbrahim Esen ilk kez forma giymeye hazırlandığı 2026 Dünya Kupası öncesi kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

'BAYRAĞI TEKRAR ZİRVEDE DALGALANDIRACAĞIZ'

Zirvede oldukları için rakiplerinin daha motive şekilde sahaya çıktıklarını söyleyen Halil İbrahim Esen, "Yüksek irtifa merkezinden dolayı buraya geldik. Kamplarımızı burada yapıyoruz. Buradan çıkıp 1 hafta sonra tekrar buraya geleceğiz. Gençlerle ve abilerimizle beraber Güzel bir aile ortamımız var. İnşallah büyük abilerimizden devraldığımız bayrağı tekrardan zirvede dalgalandıracağız. Daha önce Balkan Kupası'na gitmiştik. Orada şampiyonluk yaşadık. Uluslar Ligine gittik. Uluslar Liginde de talihsiz bir yenilgiyle Polonya'ya karşı 2'nci olmuştuk. Tabi ki sürekli onun hırsıyla yanıp, tutuşuyoruz. Antrenmanlarımızı ona göre yapıyoruz. Birde zirvedeki kişiyi yenmek çok zor bir durum o yüzden de herkes bize farklı pozisyonlarda çıkıyor. Diğer rakiplerine göre bize daha hırslı çıkıyorlar. Onlarda haklılar. Bizi yenmek için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ'

Hedeflerine de değinen Esen, "Biz bu zirveyi kaptırmamak için daha fazla antrenman yapmaya çalışıyoruz. İllaki siyasi gerilimlerden dolayı bizde etkileniyoruz. Onlara karşı sahaya çıkıyoruz. Bu şekilde daha hırslı olup, daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Hedeflerim; tabi ki burada 10-15 yıl milli takımda olmak. Milli takımda sürdürülebilir bir başarı sağlamak. En iyi şekilde ülkemizi temsil etmek. Hepimizin hayalleri hedefleri var. Abilerimizden devraldığımız bayrağı daha iyi bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Savaş abimizde bize örnek bir abi ama en çok aynı mevkide oynadığımızdan dolayı Fuat abiyi idol olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
Halil İbrahim EsenKayseriErciyesFutbolSporSon Dakika

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