Üye Girişi
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 728. maçında - Son Dakika

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 728. maçında

29.09.2021 10:45
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 728. maçında, System.String[]

THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ilk haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibiyle karşılaşacak Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 728. maçına çıkacak.

THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ilk haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibiyle karşılaşacak Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 728. maçına çıkacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 727 karşılaşmanın 415'ini kazandı, 312'sinde ise mağlup oldu.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 479 maçta ise 258 galibiyet, 221 mağlubiyet yaşadı.

727 maçın dağılımı

Anadolu Efes'in 1979-1980 sezonunda başlayan Avrupa kupaları maratonunun bilançosu şöyle:

OrganizasyonMaçGalibiyetMağlubiyet
Kupa 1642363279
Kupa 2331914
Kupa 3523319
Toplam727415312

Kupa 1: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig, Avrupa Ligi

Kupa 2: Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Kulüpler Kupası, Avrupa Kupası, Saporta Kupası

Kupa 3: Koraç Kupası

Avrupa kupalarındaki başarıları

Anadolu Efes, 42 yıllık Avrupa kupaları serüveninde 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetindi. Dört defa Dörtlü Final'de yer alan Anadolu Efes, 2 kez ise üçüncü oldu.

Türk temsilcisi, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes geçen sezon da THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ligde normal sezonu üçüncü bitiren lacivert-beyazlı takım, play-off çeyrek final serisinde Real Madrid'e 3-2 üstünlük sağlayarak Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'deki ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, finalde karşılaştığı Barcelona'yı da 86-81 yenerek Avrupa'nın arenasındaki ikinci kupasını kazandı.

Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan ekibi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.

Lacivert-beyazlılar, ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Türk temsilcisi, 2018-2019'da ise THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

Avrupa'da kilometre taşları

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ilk maçına 1979-1980 sezonunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv deplasmanında çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da 100. maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb, 200. karşılaşmasında İspanya'nın Caja San Fernando, 300. müsabakasında Almanya'nın Alba Berlin, 400. maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. sınavında Yunanistan'ın Panathinaikos, 600. randevusunda Litvanya'nın Zalgiris ve 700. maçında da Rusya'nın CSKA Moskova ekibiyle mücadele etti.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında kilometre taşı maçları şöyle:

MaçSezonYerTarihKupaA TakımıB TakımıSonuç
11979-1980Tel Aviv11.10.1979Kupa 1 - 1. TurMaccabi Tel AvivEfes Pilsen100-53
1001993-1994Zagreb17.02.1994Kupa 1 - Yarı Final TuruCibona ZagrebEfes Pilsen72-57
2001999-2000Sevilla23.09.1999Kupa 1 - Eleme TuruCaja San FernandoEfes Pilsen62-43
3002003-2004Berlin04.02.2004Kupa 1 - 1. TurAlba BerlinEfes Pilsen77-61
4002008-2009İstanbul10.12.2008Kupa 1 - 1. TurEfes PilsenArmani Jeans Milano74-67
5002013-2014İstanbul14.03.2014Kupa 1 - Top 16Anadolu EfesPanathinaikos60-65
6002017-2018Kaunas23.11.2017Kupa 1 - 1. TurZalgirisAnadolu Efes91-83
7002020-2021Moskova15.12.2020Kupa 1 - 1. TurCSKA MoskovaAnadolu Efes100-65

En farklı galibiyetler

Avrupa kupalarında 727 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, en farklı galibiyetini 1989-1990 sezonunda Koraç Kupası birinci ön eleme turunda Avusturya'nın Win Wat Wieden takımına karşı aldı.

Sahadan 111-47 galip ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibini 64 sayı fark ile mağlup etmeyi başardı.

Türk temsilcisinin Avrupa arenasında en farklı galibiyetleri şöyle:

SezonYerTarihKupaA TakımıB TakımıSonuç
1989-1990İstanbul04.10.1989Kupa 3 - 1. Ön Eleme TuruEfes PilsenWin Wat Wieden111-47
1988-1989İstanbul19.10.1988Kupa 3 - 1. Ön Eleme TuruEfes PilsenRegenerin101-49
2004-2005Atina09.12.2004Kupa 1 - 1. TurOlympiakosEfes Pilsen59-110

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Efes Pilsen, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 728. maçında - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde 11:35 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü 11:31 Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım 11:21 İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 496 liradan işlem görüyor 11:10 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 496 liradan işlem görüyor Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti 11:04 Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı 10:52 Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor 10:20 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf 09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf

Son Dakika Haberleri
11:40 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler
11:35 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde
11:30 Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü
11:27 Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü
11:17 Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada
11:05 Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi
11:03 Yaralananların yardımına koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti
11:01 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten alıcı buluyor
10:51 Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı
10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı
Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler         
11:41
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı         
11:32
Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü         
11:27
Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada         
11:18
Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü'nün koronavirüsün yayılmasını engellediği tespit edildi         
11:06
Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor Bu iş yerinde hesap yerine bahşiş var! Müşteriler gönlünden koptuğu kadar ödüyor         
10:58
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi         
10:17
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi         
09:09
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 11:50:56. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 728. maçında - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement