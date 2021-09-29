Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 728. maçında

THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ilk haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibiyle karşılaşacak Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 728. maçına çıkacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 727 karşılaşmanın 415'ini kazandı, 312'sinde ise mağlup oldu.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 479 maçta ise 258 galibiyet, 221 mağlubiyet yaşadı.

727 maçın dağılımı

Anadolu Efes'in 1979-1980 sezonunda başlayan Avrupa kupaları maratonunun bilançosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Mağlubiyet Kupa 1 642 363 279 Kupa 2 33 19 14 Kupa 3 52 33 19 Toplam 727 415 312

Kupa 1: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig, Avrupa Ligi

Kupa 2: Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Kulüpler Kupası, Avrupa Kupası, Saporta Kupası

Kupa 3: Koraç Kupası

Avrupa kupalarındaki başarıları

Anadolu Efes, 42 yıllık Avrupa kupaları serüveninde 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetindi. Dört defa Dörtlü Final'de yer alan Anadolu Efes, 2 kez ise üçüncü oldu.

Türk temsilcisi, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes geçen sezon da THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ligde normal sezonu üçüncü bitiren lacivert-beyazlı takım, play-off çeyrek final serisinde Real Madrid'e 3-2 üstünlük sağlayarak Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'deki ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, finalde karşılaştığı Barcelona'yı da 86-81 yenerek Avrupa'nın arenasındaki ikinci kupasını kazandı.

Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan ekibi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.

Lacivert-beyazlılar, ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Türk temsilcisi, 2018-2019'da ise THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.

Avrupa'da kilometre taşları

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ilk maçına 1979-1980 sezonunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv deplasmanında çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da 100. maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb, 200. karşılaşmasında İspanya'nın Caja San Fernando, 300. müsabakasında Almanya'nın Alba Berlin, 400. maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. sınavında Yunanistan'ın Panathinaikos, 600. randevusunda Litvanya'nın Zalgiris ve 700. maçında da Rusya'nın CSKA Moskova ekibiyle mücadele etti.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında kilometre taşı maçları şöyle: