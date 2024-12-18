Anadolu Efes, Kızılyıldız\'ı Mağlup Etti

Spor

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Ioannis Foufis, Sergio Silva

ANADOLU EFES: Larkin 4, Beaubois 11, Nwora 3, Bryant 17, Smits 12, Thompson 8, Johnson 2, Poirier 2, Ercan Osmani 13, Oturu 17

KIZILYILDIZ: Miller-Mcintyre 10, Canaan, Davidovac, Mitrovic 8, Kalinic 6, Dobric 8, Bolomboy 6, Daum, Petrusev 15, Gıedraitis 3, Nedovic 5, Dos Santos 7

1'İNCİ PERİYOT: 14-25

DEVRE: 36-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-57

ANADOLU Efes, EuroLeague'in 16'ncı haftasında sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı 89-67'lik skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 9'uncu galibiyetini alırken; Kızılyıldız, 8'inci kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 17 sayıyla Elijah Bryant ve Dan Oturu oldu.