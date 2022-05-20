"Anadolu World Cup 2022 Halı Saha Turnuvası" başladı - Son Dakika
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"Anadolu World Cup 2022 Halı Saha Turnuvası" başladı

20.05.2022 10:32
"Anadolu World Cup 2022 Halı Saha Turnuvası" başladı

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) ve Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen "Anadolu World Cup 2022", Çarşı A Spor Tesisleri'nde başladı.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) ve Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen "Anadolu World Cup 2022", Çarşı A Spor Tesisleri'nde başladı.

"Anadolu World Cup 2022" açılış maçında Endonezya ile Gabon karşı karşıya geldi. Bol gollü ve hareketli geçen maçı Endonezya, 5-2 kazandı. Turnuvanın ikinci maçında ise Etiyopya ile Kazakistan karşı karşıya gelirken maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Turnuva çerçevesinde; Endonezya, Kazakistan, Etiyopya, Gabon, Mali, Mısır, Afganistan, Kırgızistan, Filistin ve Erasmus Anadolu takımlarından oluşan kadrolar, şampiyon olmak için mücadele edecek.

Gösteri maçında dostluk kazandı

Anadolu World Cup 2022 etkinliği çerçevesinde Kadın Futsal Takımı da bir gösteri maçı yaptı. Anadolu Üniversitesi Çarşı A Spor Tesislerinde gerçekleştirilen gösteri maçını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci ve çok sayıda öğrenci takip etti.

Anadolu Üniversitesi Kadın Futsal Takımı arasında gerçekleşen maçın başlangıç vuruşunu ise Rektör Erdal yaptı. Maçın sonucuna göre dostluk kazanırken, maç sonrası madalya takdimi ise Rektör Yardımcısı Demirci tarafından yapıldı.

Anadolu World Cup 2022 finali 30 Mayıs Pazartesi günü

Anadolu Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kendi milletlerinden oluşturdukları takımların arasında oynanacak maçların finali ise 30 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. - ESKİŞEHİR

Anadolu World Cup 2022 Halı Saha Turnuvası başladı
Anadolu World Cup 2022 Halı Saha Turnuvası başladı
Anadolu World Cup 2022 Halı Saha Turnuvası başladı
Anadolu World Cup 2022 Halı Saha Turnuvası başladı
Anadolu World Cup 2022 Halı Saha Turnuvası başladı
Anadolu World Cup 2022 Halı Saha Turnuvası başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Endonezya, Rektör, Gabon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Anadolu World Cup 2022 Halı Saha Turnuvası' başladı - Son Dakika


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