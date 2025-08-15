ANALİG Tenis 2. Etap Müsabakaları Tamamlandı

Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Analig Tenis 2. Etap Müsabakaları coşkulu bir şekilde tamamlanırken, kazanan takımlar Türkiye Finali'ne yükseldi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tenis 2. Etap Müsabakaları sona erdi. Marmara ve Ege bölgelerinden 20 farklı ilden 200 sporcunun katıldığı organizasyon, tenis severlere heyecan dolu maçlar izleme fırsatı sundu. Müsabakalar sonucunda erkekler ve kızlarda 4'er takım Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Erkekler Grup 1'de Tekirdağ birinci, İstanbul ikinci, Erkekler Grup 2'de Muğla birinci, Manisa ikinci, Kızlar Grup 1'de Muğla birinci, Çanakkale ikinci, Kızlar Grup 2'de İstanbul birinci, Tekirdağ ikinci olarak Türkiye finallerine yükseldi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, kapanış töreninde yaptığı konuşmada sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Bu tür organizasyonlar hem gençlerimizin gelişimi hem de iller arası dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN