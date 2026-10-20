Ancelotti'nin Galatasaray maçı öncesi toplantısı DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor

Ancelotti'nin Galatasaray maçı öncesi toplantısı DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti'nin Galatasaray maçı öncesi düzenlediği basın toplantısı, DHA Feed 2'den canlı olarak yayınlanıyor. Galatasaray maçı öncesi yapılan toplantı, DHA Feed 2 ekranlarından izleyicilere canlı aktarılıyor.
Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti'nin Galatasaray maçı öncesi düzenlediği basın toplantısını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
Kaynak: DHA
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