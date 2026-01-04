Anderson Talisca\'dan Fenerbahçe\'ye cevap

Geride kalan sezonda Fenerbahçe'ye transfer olan ve takımın en çok kazananlarından olan Anderson Talisca'ya sarı-lacivertlilerden yeni sözleşme teklifi geldi.

YÜZDE 50'YE YAKIN İNDİRİM TALEBİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun olumlu raporu üzerine Anderson Talisca'ya yeni mukavele sundu. Kanarya, Talisca'ya ücretinde yüzde 50'ye yakın bir indirim şartıyla devam etme talebinde bulundu.

FENERBAHÇE'YE CEVAP

Brezilyalı oyuncunun Arap yarımadasından ve ülkesi Brezilya'dan da çok sayıda teklif almasına rağmen Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve maaşında da indirim yaparak takımda kalmak istediği aktarıldı.

KARİYER REKORUNA KOŞUYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta 14 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlayan Talisca kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Sambacı, bu formunun devam ettirmesi durumunda bir sezonda 25 gollük kariyer rekorunu kırabilir.