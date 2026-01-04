Geride kalan sezonda Fenerbahçe'ye transfer olan ve takımın en çok kazananlarından olan Anderson Talisca'ya sarı-lacivertlilerden yeni sözleşme teklifi geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun olumlu raporu üzerine Anderson Talisca'ya yeni mukavele sundu. Kanarya, Talisca'ya ücretinde yüzde 50'ye yakın bir indirim şartıyla devam etme talebinde bulundu.
Brezilyalı oyuncunun Arap yarımadasından ve ülkesi Brezilya'dan da çok sayıda teklif almasına rağmen Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve maaşında da indirim yaparak takımda kalmak istediği aktarıldı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta 14 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlayan Talisca kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Sambacı, bu formunun devam ettirmesi durumunda bir sezonda 25 gollük kariyer rekorunu kırabilir.
Son Dakika › Spor › Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap - Son Dakika
