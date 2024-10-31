Ankara'da Digidart Projesi Seçmeleri Yapıldı

Spor

Ankara Üniversitesinin yönettiği ve 5 ülkenin yer alacağı "Digidart: Herkes İçin Her Yerde Dart" projesinin Türkiye seçmeleri yapıldı.

Romanya, Macaristan, Avusturya ile İzlanda'nın yer aldığı ve Avrupa Birliği (AB) Erasmus Projeleri'nin desteğini alan projenin Türkiye seçmeleri Ankara'da yapıldı. Seçmeler sonucunda Mürsel Yavuz, Hanefi Çelebi, Emine Dursun ve Ekin Uzen, 24-26 Ocak'ta Romanya yapılacak üç farklı turnuvaya katılma hakkı elde etti.

Proje kapsamında önümüzdeki dönemde Macaristan ve Avusturya'daki turnuvalar için yine Türkiye çapında seçmeler yapılacak.