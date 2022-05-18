Gölbaşı'nda Engelliler Haftası dolayısıyla dostluk maçı yapıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Gölbaşı Sosyal Politikalar İlçe Başkanlığınca 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Ampute Milli Futbol Takımı sporcularının da yer aldığı dostluk maçı düzenlendi.

Gölbaşı Muhsin Yazıcıoğlu Kompleksi Sentetik Sahası'nda oynanan dostluk maçında, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı Spor Kulübü Başkanı Musa Şahin, AK Parti Gölbaşı Sosyal Politikalar İlçe Başkanı Mücahit Öztürk, Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, eski futbolcular Kürşat Durmuş, Adem Dursun ve Mehmet Türkmehmet yer aldı.

20 dakikalık iki devre halinde oynanan maç, 7-7 sonuçlandı.

Karşılaşmanın sonunda Akceylan, Tekin ve Şahin, Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına katılımlarından dolayı dostluk kupası takdim etti.

AK Parti Gölbaşı Sosyal Politikalar İlçe Başkanı Mücahit Öztürk, Engelliler Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Ampute Milli Takımımız, Süper Lig'de top koşturmuş kıymetli arkadaşlarımız ve hocalarımızla bir araya gelip böyle güzel bir etkinlik oluşturduk. Bütün katılımcılara teşekkür ederim." diye konuştu.