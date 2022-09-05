Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz - Son Dakika
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Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz

05.09.2022 17:57

Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yayımlayan Ankaragücü tarafından, "Sahaya giren taraftarımızın yaptığı hareketi asla tasvip etmiyoruz." ifadelerini kullanan Başkent ekibi açıklamasında, "Taraftarımızın yaptığı yanlışın tüm Ankaragücü camiasına mal edilmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" denildi.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü- Beşiktaş maçına saha olayları damga vurdu. Ankara'da oynanan mücadelenin sonunda bir taraftar sahaya girerek siyah-beyazlı futbolculara saldırdı. Başkent ekibi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ankaragücü'nün yaptığı açıklama şöyle:

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın, dün akşam bir televizyon kanalında karşı karşıya kaldığı çirkin üslubu şiddetle kınıyoruz. Maç sonunda ilgili TV programının temsilcilerinden gelen talep üzerine programa katılan Başkanımız; kötü niyetli, küstah ve terbiye sınırını aşan bir üslupla karşı karşıya kalmıştır.Kulüp başkanlarının asli görevi, sportif ve mali başarı hedefleri olarak görünse de herkesin keyif alacağı bir futbol iklimini oluşturmanın da en az o hedefler kadar önemli olduğuna inanıyoruz.

"FUTBOLA BAKIŞIMIZIN EN ÖNEMLİ ÖRNEĞİ"

03.09.2022 tarihinde TRT Spor'a röportaj veren Başkanımızın; iki camia için deplasman yasağının kalkmasına yönelik Beşiktaş JK Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ile görüştüklerini, camiaların yakınlaşması adına dostluk maçı planladıklarını ve iki takımın tribün gruplarını ziyaret edeceklerini belirtmesi, futbola bakışımızın en güzel örneğidir.

Ankaragücü'nden olaylı Beşiktaş maçı sonrası net mesaj: Asla tasvip etmiyoruz

"ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Ayrıca dün akşam bahsi geçen programa Başkanımızın katılma nedeni; programın canlı yayınlanması ve yaşanan olaylardan kaynaklı doğabilecek bilgi kirliliğini en hızlı şekilde önlemektir. İki önemli asırlık camiayı sakinleştirmek adına yayına katılan Başkanımız, haddini aşan bir yorumcunun çirkin üslubu ile karşı karşıya kalmıştır. Beşiktaş camiasına şirin görünmek adına Başkanımız Sayın Faruk Koca'ya saygı sınırlarını aşan yorumcunun söylemlerini asla kabul etmiyoruz. Futbolda değişim, ancak tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmesi ile gerçekleşecektir.

"DÜN KARA BİR GECE YAŞANDI"

Sahaya giren taraftarımızın yaptığı hareketi asla tasvip etmiyoruz. Ayrıca taraftarımızın yaptığı yanlışın tüm Ankaragücü camiasına mal edilmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. MKE Ankaragücü camiası olarak yaşanan olaylardan duyduğumuz üzüntümüzü tüm yayıncı kuruluşlarına belirttik. Dün kara bir gece yaşandı, sahaya giren taraftarın işlediği suçun cezasını yargı mercileri verecektir. Kulübümüz yaşanan olaylardan dolayı seyirci yasağı ve para cezası ile karşı karşıya kalacaktır.

Ankaragücü'nden olaylı Beşiktaş maçı sonrası net mesaj: Asla tasvip etmiyoruz

"PEKİ YA DİĞERLERİ?"

Rakip takım taraftarına ve yedek kulübesine hakaret eden futbolcular değişmeden; Bu davranışları sergileyen futbolcular için özür yayınlamadığı gibi, bir de resmi hesaplarından bu futbolcularının fotoğrafını koyarak bundan sonra yaşanabilecek bu ve benzeri olaylara davetiye çıkaran kulüpler değişmeden;Genç bir futbolcuyu hatasından dolayı eleştiren bir teknik direktörü, holiganizm anlayışıyla kendi taraftarına hedef göstermeye çalışan kulüpler değişmeden;Toplumun birleştirici unsuru olması gerekirken, sırf etkileşim almak adına çirkin üslupları ile camiaları kin ve nefrete sürükleyen televizyon programları değişmeden; Ülkemizde futbol kültürünün değişeceğine asla inanmıyoruz!

"NE ÇAKAL NE DE ÇAKAR FUTBOL YORUMCULARININ BİZE ZARAR VERMEYE GÜCÜ YETMEZ"

112 yaşındaki MKE Ankaragücü varlığını asırlar boyu sürdürmeye devam edecek, ne çakal ne de çakar futbol yorumcularının kulübümüze zarar vermeye gücü yetmeyecektir. Ayrıca kulübümüz herhangi bir kişi ya da kuruma ancak kendi insiyatifi ile özür diler. Bunun dışında özür diletebilecek bir güç tarihinde olmamıştır, geleceğinde de olmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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