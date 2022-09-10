Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümleye tepki yağdı: Defol git - Son Dakika
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Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümleye tepki yağdı: Defol git

10.09.2022 18:26

Ankaragücü maçından sonra yaşanan olaylarda kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek sezon Süper Lig'de kalmayacağını açıkladı. Dünya futbolunda bu durumun yüzlerce örneği olduğunu belirten futbolseverler futbolcunun, "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" sözlerinin Türkiye'nin imajını kötü gösterdiğini belirterek, "Defol git" gibi yorumlar yaptı.

Basın toplantısında gördüğü kırmızı karta isyan eden Josef de Souza gözyaşlarına boğulmuştu. Brezilya orta saha daha sonra yaptığı paylaşımda ise gelecek sezon Beşiktaş'ta oynamak istemediğini belirtti.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMEDİĞİM BİR LİGDE KALAMAM"

Josef de Souza sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümle ortalığı ayağa kaldırdı: Defol git

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Yıldız futbolcunun "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" sözleri büyük tepki çekti. Dünya futbolunda bu durumun yüzlerce örneği olduğunu belirten futbolseverler, yıldız futbolcunun sözünün Türkiye'nin imajını kötü gösterdiğini belirterek "Defol" paylaşımlarında bulundu.

Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümle ortalığı ayağa kaldırdı: Defol git
Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümle ortalığı ayağa kaldırdı: Defol git
Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümle ortalığı ayağa kaldırdı: Defol git
Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümle ortalığı ayağa kaldırdı: Defol git
Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümle ortalığı ayağa kaldırdı: Defol git
Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümle ortalığı ayağa kaldırdı: Defol git
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Josef de Souza, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümleye tepki yağdı: Defol git - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümleye tepki yağdı: Defol git - Son Dakika
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