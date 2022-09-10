Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümleye tepki yağdı: Defol git

Basın toplantısında gördüğü kırmızı karta isyan eden Josef de Souza gözyaşlarına boğulmuştu. Brezilya orta saha daha sonra yaptığı paylaşımda ise gelecek sezon Beşiktaş'ta oynamak istemediğini belirtti.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMEDİĞİM BİR LİGDE KALAMAM"

Josef de Souza sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Yıldız futbolcunun "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" sözleri büyük tepki çekti. Dünya futbolunda bu durumun yüzlerce örneği olduğunu belirten futbolseverler, yıldız futbolcunun sözünün Türkiye'nin imajını kötü gösterdiğini belirterek "Defol" paylaşımlarında bulundu.