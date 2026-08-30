Anlaşmaya varıldı! İşte Talisca'nın yeni takımı - Son Dakika
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Anlaşmaya varıldı! İşte Talisca'nın yeni takımı

Anlaşmaya varıldı! İşte Talisca\'nın yeni takımı
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer olmak üzere. Sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardığı Birleşik Arap Emirlikleri kulübünden 32 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli almayacak. Talisca'nın başlangıçta Fenerbahçe'de kalmayı düşündüğü ancak sonradan fikrini değiştirerek Al-Jazira ile maaş görüşmelerine başladığı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’nın, birkaç gün içinde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira’ya transfer olması bekleniyor.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

A Spor’da yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Talisca’dan herhangi bir bonservis bedeli almayacak; yani transfer bedelsiz gerçekleşecek.

Anlaşmaya varıldı! İşte Talisca'nın yeni takımı

TALISCA'NIN DA FİKRİ DEĞİŞTİ

Haberde, başlangıçta Fenerbahçe’de kalma eğiliminde olan Talisca'nın kararını değiştirdiği ve Al-Jazira ile maaş görüşmelerine başladığı aktarıldı. Transferin kısa süre içinde netleşmesi öngörülüyor.

Anlaşmaya varıldı! İşte Talisca'nın yeni takımı

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Talisca, 2025 yılının devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılmıştı. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 maçta 44 gol atıp 7 asist yaptı. 

Anlaşmaya varıldı! İşte Talisca'nın yeni takımı

Birleşik Arap Emirlikleri, Anderson Talisca, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşmaya varıldı! İşte Talisca'nın yeni takımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anlaşmaya varıldı! İşte Talisca'nın yeni takımı - Son Dakika
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