Anlaşmaya varıldı! İşte Talisca'nın yeni takımı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer olmak üzere. Sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardığı Birleşik Arap Emirlikleri kulübünden 32 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli almayacak. Talisca'nın başlangıçta Fenerbahçe'de kalmayı düşündüğü ancak sonradan fikrini değiştirerek Al-Jazira ile maaş görüşmelerine başladığı belirtildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’nın, birkaç gün içinde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira’ya transfer olması bekleniyor.
FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI
A Spor’da yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Talisca’dan herhangi bir bonservis bedeli almayacak; yani transfer bedelsiz gerçekleşecek.
TALISCA'NIN DA FİKRİ DEĞİŞTİ
Haberde, başlangıçta Fenerbahçe’de kalma eğiliminde olan Talisca'nın kararını değiştirdiği ve Al-Jazira ile maaş görüşmelerine başladığı aktarıldı. Transferin kısa süre içinde netleşmesi öngörülüyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Talisca, 2025 yılının devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılmıştı. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 maçta 44 gol atıp 7 asist yaptı.
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