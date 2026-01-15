"Annem hasta" diyerek Beşiktaş'tan giden futbolcudan olay sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

"Annem hasta" diyerek Beşiktaş'tan giden futbolcudan olay sözler

Haberin Videosunu İzleyin
"Annem hasta" diyerek Beşiktaş\'tan giden futbolcudan olay sözler
15.01.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
"Annem hasta" diyerek Beşiktaş\'tan giden futbolcudan olay sözler
Haber Videosu

Beşiktaş'tan ''Annem hasta'' diyerek ayrılan Brezilyalı Paulista, Corinthians'a imza attıktan sonra transfer görüşmelerinin daha önce başladığını ifade etti. Paulista'nın ''Burası benim hayalim'' sözleri, ayrılık süreciyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Beşiktaş'tan "Annem hasta, ülkeme gitmem gerekiyor" gerekçesiyle izin isteyen ve ardından sözleşmesi feshedilen Brezilyalı futbolcu Paulista'nın yeni takımına imza attıktan sonra yaptığı açıklamalar gündem oldu. Paulista'nın, Corinthians'a transfer sürecine dair sözleri, ayrılık dönemindeki gerekçelerle çeliştiği yorumlarına yol açtı.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIŞ SÜRECİ YENİDEN GÜNDEMDE

Paulista, Beşiktaş'ta 1,5 yıl forma giydikten sonra annesinin hastalığını gerekçe göstererek ülkesi Brezilya'ya gitmek için izin istemiş, süreç sonunda sözleşmesinin feshedildiği belirtilmişti. Oyuncunun kısa süre sonra Corinthians'a imza atması, ayrılık sürecini yeniden tartışmaya açtı.

CORINTHIANS İMZASINDA "GÖRÜŞMELERE DAHA ÖNCE BAŞLADIK" MESAJI

Corinthians'taki imza töreninde konuşan Paulista'nın, transfer görüşmelerinin Beşiktaş'tan ayrılmadan önce başladığını ifade ettiği aktarıldı. Bu açıklama, kamuoyunda "ayrılık gerekçesiyle ilgili soru işaretleri" şeklinde yorumlandı.

"BU BENİM HAYALİM" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Paulista, imza sonrası yaptığı açıklamada Corinthians tercihini "hayal" vurgusuyla anlattı. Brezilyalı oyuncunun, "Birçok kulüpten teklif aldım ancak Corinthians'ı tercih ettim… Beşiktaş'taki sözleşmemden feragat ettim çünkü burası benim için daha değerli. Burası benim hayalim" ifadelerini kullandığı belirtildi. Paulista'nın konuşmasında annesinin sağlık durumuna ilişkin bir ifadeye yer vermemesi de dikkat çekti.

"BU FORMA İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Paulista'nın, Corinthians'ın kariyerindeki "en büyük kulüp" olduğunu söylediği ve "Bu forma için her şeyi yaparım. Sahada canımı vermem gerekiyorsa onu da yaparım" sözleriyle yeni kulübüne güçlü bir mesaj verdiği aktarıldı.

Corinthians, Beşiktaş, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Annem hasta' diyerek Beşiktaş'tan giden futbolcudan olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    ne bekliyordunuz ki. bence kulüplerin karekterli omurgalı futbolcuları transfer etmesi gerekiyor. 1 0 Yanıtla
  • Recep Bayram Recep Bayram:
    niye zaten göndermek istemiyor muydunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Galatasaray Daikin’de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha Galatasaray Daikin'de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha
MotoGP’de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu MotoGP'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Bakan Tunç’tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı

15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:37
2026 Dünya Kupası’na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon tale
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon tale
15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:48:47. #7.11#
SON DAKİKA: "Annem hasta" diyerek Beşiktaş'tan giden futbolcudan olay sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.