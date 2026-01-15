"Annem hasta" diyerek Beşiktaş\'tan giden futbolcudan olay sözler

Beşiktaş'tan "Annem hasta, ülkeme gitmem gerekiyor" gerekçesiyle izin isteyen ve ardından sözleşmesi feshedilen Brezilyalı futbolcu Paulista'nın yeni takımına imza attıktan sonra yaptığı açıklamalar gündem oldu. Paulista'nın, Corinthians'a transfer sürecine dair sözleri, ayrılık dönemindeki gerekçelerle çeliştiği yorumlarına yol açtı.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIŞ SÜRECİ YENİDEN GÜNDEMDE

Paulista, Beşiktaş'ta 1,5 yıl forma giydikten sonra annesinin hastalığını gerekçe göstererek ülkesi Brezilya'ya gitmek için izin istemiş, süreç sonunda sözleşmesinin feshedildiği belirtilmişti. Oyuncunun kısa süre sonra Corinthians'a imza atması, ayrılık sürecini yeniden tartışmaya açtı.

CORINTHIANS İMZASINDA "GÖRÜŞMELERE DAHA ÖNCE BAŞLADIK" MESAJI

Corinthians'taki imza töreninde konuşan Paulista'nın, transfer görüşmelerinin Beşiktaş'tan ayrılmadan önce başladığını ifade ettiği aktarıldı. Bu açıklama, kamuoyunda "ayrılık gerekçesiyle ilgili soru işaretleri" şeklinde yorumlandı.

"BU BENİM HAYALİM" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Paulista, imza sonrası yaptığı açıklamada Corinthians tercihini "hayal" vurgusuyla anlattı. Brezilyalı oyuncunun, "Birçok kulüpten teklif aldım ancak Corinthians'ı tercih ettim… Beşiktaş'taki sözleşmemden feragat ettim çünkü burası benim için daha değerli. Burası benim hayalim" ifadelerini kullandığı belirtildi. Paulista'nın konuşmasında annesinin sağlık durumuna ilişkin bir ifadeye yer vermemesi de dikkat çekti.

"BU FORMA İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Paulista'nın, Corinthians'ın kariyerindeki "en büyük kulüp" olduğunu söylediği ve "Bu forma için her şeyi yaparım. Sahada canımı vermem gerekiyorsa onu da yaparım" sözleriyle yeni kulübüne güçlü bir mesaj verdiği aktarıldı.