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Antalya'da Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası düzenlenecek - Son Dakika
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Antalya'da Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası düzenlenecek

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın 65 ülkeden 750 sporcunun katılımıyla 21 Nisan'da Antalya EXPO 2016 alanında gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye'de ilk kez organize edilen yarışmada, Büyükler Kadın ve Erkek 20 kilometre, U20 Kadın ve Erkek 10 kilometre, ayrıca Olimpiyat Oyunları programına ilk kez 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda dahil edilecek olan Maraton Karışık Bayrak Yürüyüş yarışması düzenlenecek.

Antalya\'da Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası düzenlenecek
12.01.2024 - 16:46,
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın 65 ülkeden 750 sporcunun katılımıyla 21 Nisan'da Antalya EXPO 2016 alanında gerçekleştirileceğini söyledi.

Vali Hulusi Şahin, spor turizmi alanında adını tüm dünyaya duyuran Antalya'da, Dünya Atletizm Birliği'nin en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın lansmanına katıldı. DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen basın lansmanına, Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Atletizm Federasyonu Asbaşkanı ve Dünya Atletizm Takımlar Yürüyüş Şampiyonası CEO'su Arif Alpkılıç katıldı.

Türkiye'de ilk kez organize edilen yarışmada, Büyükler Kadın ve Erkek 20 kilometre, U20 Kadın ve Erkek 10 kilometre, ayrıca Olimpiyat Oyunları programına ilk kez 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda dahil edilecek olan Maraton Karışık Bayrak Yürüyüş yarışması düzenlenecek. 20 kilometre branşı için ilk olimpiyat kotalarının bu yarışma ile verileceği ifade edildi. Ayrıca Olimpiyatlarda 25 takımın katılım göstereceği Maraton Karışık Bayrak Yürüyüş branşında yarışacak ilk 22 takım, Antalya'da yapılan şampiyona sonrası belirlencek.

HULUSİ ŞAHİN: OLİMPİYATLARA EN YÜKSEK KOTA VEREN ORGANİZASYONLARDAN BİRİ

Antalya'nın Olimpiyat Oyunları'na giden önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şahin, "Antalyamız Türkiye'nin ve dünyanın çok gözde bir şehri, adeta mücevheri. Onu her fırsatta tanıtmak bizim görevimiz. Bu konuda kültürü, sporu, sanatı mümkün olan her fırsatı değerlendiriyoruz. Bu yıl olimpiyat yılı, Paris'te yapılacak olimpiyatların heyecanı dünyanın bütün sporcularını sarmış durumda. Bunun en önemli ayaklarından birini Antalya'da gerçekleştireceğiz. Olimpiyatlara en yüksek kota veren iki organizasyondan birini 21 Nisan'da Antalya'mızda gerçekleştireceğiz. Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na 100 gün kaldı. Bu sürece emek veren, vermeye devam edecek herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Batman Petrolspor'a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Türk sporu için, özellikle amatör branşlar için çok önemli hizmetler yapıyorlar. Nitekim şu anda milli yürüyüş sporcularımızın önemli bir kısmını Batman yetiştirdi. Her türlü tebriği ve takdiri Türkiye Petrolleri hak ediyor. Kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR ORGANİZASYON VE İLGİ ANTALYA'YI BEKLİYOR"

Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın Antalya'nın tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığına vurgu yapan Vali Hulusi Şahin, "Paris için 6 kotamız var çok güzel bir ekiple gideceğiz. Antalya bu organizasyona hazır. Dünya Yürüyüş Şampiyonası şehrimizin tanıtımı açısından çok önemli olacak. Şampiyonaya 65 ülkeden 750'nin üzerinde sporcu katılacak. Büyük bir organizasyon ve ilgi bizleri bekliyor. Antalya'yı bir spor organizasyonu ile beraber tanıtacak, şehrimize yakışan güzel bir etkinlik olacak. Ben tüm sporculara sağlık, başarı, centilmenlik ve madalyalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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