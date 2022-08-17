Wushu'da Türkiye derecesi elde eden Nisa ve Eda, tatilde babalarının yanında çaycılık yapıyor - Son Dakika
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Wushu'da Türkiye derecesi elde eden Nisa ve Eda, tatilde babalarının yanında çaycılık yapıyor

17.08.2022 12:37
Wushu'da Türkiye derecesi elde eden Nisa ve Eda, tatilde babalarının yanında çaycılık yapıyor

ANTALYA'da geçen şubat ayında gerçekleşen Türkiye Wushu Şampiyonası'nda derece elde eden Nisa Demir (15) ve kardeşi Eda Demir (9), okulların tatil olduğu dönemde babalarının iş yerinde çaycılık yapıyor.

ANTALYA'da geçen şubat ayında gerçekleşen Türkiye Wushu Şampiyonası'nda derece elde eden Nisa Demir (15) ve kardeşi Eda Demir (9), okulların tatil olduğu dönemde babalarının iş yerinde çaycılık yapıyor. Türkiye 3'üncüsü Nisa Demir, "Olimpiyatlara katılmak ve Busenaz Sürmeneli ile Buse Naz Çakıroğlu gibi iyi bir boksör olmak istiyorum. Çay bahçesinde çalışmak motivasyonumu arttırıyor" dedi.

Kayseri'de yaşayan Nisa Demir ve kardeşi Eda Demir, küçük yaşta Wushu sporuna ilgi duymaya başladı. Kayseri'de önemli dereceler elde eden iki sporcu, geçen şubat ayında Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası'na katıldı. Nisa Demir 3'üncü olurken, Eda Demir ise 2'nci olma başarısı gösterdi. Sporcu iki kardeş daha fazla başarı elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İki kardeş yaz tatilinde antrenmanlardan kalan zamanlarda ise çay ocağı işletmesi bulunan babaları Cemalettin Demir'e yardım ederek geçiriyor. Nisa ve Eda kardeşler, çay ocağında demledikleri çayları müşterilere servis ediyor. Kızlarıyla gurur duyduğunu belirten baba Cemalettin Demir, "Kızlarım ile birlikte mücadele ediyorum. İkisi de spor ile ilgileniyorlar. Kızlarım 5-16 Şubat'ta Antalya'da yapılan Türkiye Wushu Şampiyonası'nda Türkiye derecesi elde ettiler. Kızım Nisa Türkiye üçüncüsü, Eda ise Türkiye ikincisi oldu. Bir baba olarak kızlarımın vermiş olduğu mücadeleden çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. O küçük yürekleriyle ringde verdikleri mücadele bizim için çok büyük bir gurur verici bir durum. En büyük hayalimiz milli takım altında mücadele etmeleri" diye konuştu. 'BABAMA YARDIM ETMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'9 yaşındaki Eda Demir ise, "Yaz aylarında çay ocağımızda babama yardım ediyorum. Babama yardım etmek çok güzel bir duygu. Yaptığım sporda annem ve babam benim destekçim. Her yerde babam bana çok yardım etti. Çay ocağında çay götürüyorum. Masaları siliyorum. Temizlik yapıyorum. Boksta başardıkça daha mutlu oluyorsun. Özgüven kazanıyorsun. Maçı kazandığın zaman daha çok hırslanıyorsun. Türkiye ikincisi olmak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı."EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM'15 yaşındaki Nisa Demir de, "Uğraştığım spor branşında kendime söz verdim. Ben çok iyi yerlere geleceğim ve adımı Dünya Şampiyonası'nda, hatta milli sporcu olarak duyurmayı çok istiyorum. Olimpiyatlara katılmak ve Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi iyi bir boksör olmak istiyorum. En büyük hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek. Bu spora başlamamdaki en büyük destekçim ailem. Yanımda kız kardeşimin olması ve dereceler yapmamız ayrı bir gurur verici durum" dedi.  'ÇAY BAHÇESİNDE ÇALIŞMAK MOTİVASYONUMU ARTTIRIYOR'Çay bahçesinde babasına yardım ettiğini kaydeden Nisa Demir, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çay bahçesinde çalışmak motivasyonumu arttırıyor. Babama yardım ediyorum. Hatta çay bahçesinde çalışıyorum ama ara sıra da çay bahçesinde antrenman da yapıyorum. Her gün düzenli olarak koşularıma devam ediyorum. Gölge boksu ve birkaç yapılabilecek hareketleri çay bahçesinde yapıyorum. Ailemden böyle bir destek görmek beni mutlu ediyor."

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Kaynak: DHA

Antalya, Türkiye, Çay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wushu'da Türkiye derecesi elde eden Nisa ve Eda, tatilde babalarının yanında çaycılık yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Wushu'da Türkiye derecesi elde eden Nisa ve Eda, tatilde babalarının yanında çaycılık yapıyor - Son Dakika
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