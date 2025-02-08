Antalya'da Ücretsiz Spor Kursları Başlıyor - Son Dakika
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Antalya'da Ücretsiz Spor Kursları Başlıyor

Antalya\'da Ücretsiz Spor Kursları Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da enerji dolu bir güne başlamak isteyenler için 16 farklı noktada ücretsiz step, zumba ve pilates kursları sunuyor. Spor okulları 10 Şubat'ta başlayacak ve 23 branşta kayıtlar devam ediyor.

08.02.2025 11:24  Güncelleme: 11:29
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Antalya'da güne enerjik başlamak, stresten arınmak ya da sağlıklı bir yaşama adım atmak için Muratpaşa Belediyesi, spor salonlarından parklara 16 noktada ücretsiz step, zumba ve pilates kurslarına başlıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 'sporda toplumcu yaklaşım modelinin' en büyük organizasyonlarından spor okulları, ilkbahar dönemine 10 Şubat'ta başlıyor. Çocuk, genç ve yetişkinler için 23 branşta başlayacak spor okullarına kayıtlar, spor.muratpasa-bld.gov.tr web adresi üzerinden devam ediyor.

Futbol, voleybol, basketbol, tenis, badminton, squash ve buz pateni gibi branşların yanı sıra boks, kick boks, judo ve karate gibi savunma sporları da programda yer alıyor. Su sporlarıyla ilgilenenler için yüzme ve su cimnastiği kursları da açılıyor. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği step, zumba ve pilates kursları da hafta içi her gün farklı noktalarda düzenlenecek.

Güne enerjik başlamak, stresten arınmak ya da sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyenlerin tercihi olan bu branşlar, hafta içi her gün Muratpaşa Belediyesi'nin 6 spor salonu, 2 spor tesisi, 2 stadı ve 6 parkında ücretsiz yapılacak.

Dans fitness programı olan zumba kursları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda her çarşamba, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda ise her cuma 09.00-09.30 arasında gerçekleştirilecek. Zumbanın ardından yarım saat devam edecek kas gücü, kardiyovasküler dayanıklılık ve koordinasyonu geliştirmek için kullanılan bir egzersiz programı step kursları gerçekleştirilecek. Pilates kursu ise hafta içi her gün 16 ayrı noktada düzenlenecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, antalya, Sağlık, Enerji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da Ücretsiz Spor Kursları Başlıyor - Son Dakika

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