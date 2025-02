Antalya\'da Uluslararası Tekvando Turnuvası Başladı

Spor

Antalya, 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. 60 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun kıyasıya mücadele ettiği organizasyon, 16 Şubat'a kadar sürecek.

Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na puan da veren 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da düzenleniyor. Antalya Spor Salonu'nda 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun yarıştığı turnuva 16 Şubat'a kadar devam edecek. Turnuva, 8 Şubat'ta para tekvando ve para poomsae müsabakalarıyla başladı, ardından, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yıldızlar kategorisinde kıyasıya mücadeleler gerçekleştirildi. 11-14 Şubat tarihleri arasında ise gençler ve büyükler kategorisinde sporcular tatamiye çıkarken, turnuvanın son iki günü olan 15 ve 16 Şubat'ta, tekvando poomsae müsabakalarıyla heyecan dorukta olacak.

"Türk tekvandosu dünyanın zirvesinde

Turnuvanın başlamasıyla birlikte Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, turnuvanın sadece Türkiye için değil, dünya tekvandosu için de büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Açılışımızı 2 gün önce para tekvando ile yaptık. Çok güzel maçlar oldu, çok duygusal anlar yaşandı. Özel sporcularımızın performansı bizlere ilham verdi. Dün kadın yıldız sporcularımız yarıştı, bugün ise yıldız erkeklerle maçlar devam ediyor. Antalya'da tam anlamıyla bir tekvando şöleni yaşanıyor."

Turnuvanın önceki yıllarda G1 kategorisinde yapıldığını hatırlatan Başkan Tanrıkulu, bu yıl organizasyonun G2 kategorisine yükseldiğini belirtti. Tanrıkulu, bu sayede sporcuların dünya sıralamasına daha fazla puan kazandıran bir turnuvada mücadele ettiğine dikkat çekerek, "Yaklaşık 2-3 ay önce yaptığımız girişimlerle turnuvamızı G2 kategorisine yükselttik. Artık dünya sıralamasında 20 puan veren önemli bir organizasyon haline geldi. Bu da dünyanın dört bir yanından sporcuların katılım göstermesine vesile oldu" dedi.

Los Angeles 2028'e giden yolda önemli bir adım

Turnuva, sadece uluslararası başarı için değil, aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na puan kazandıran önemli bir organizasyon olma özelliği taşıyor. Sporcular hem tekvando hem de para tekvando müsabakalarında olimpik puanlar elde edebilecek. Başkan Tanrıkulu, Türkiye'nin bu tür organizasyonlarla dünya tekvandosunda güçlü bir konumda olduğunu da vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: "Türk tekvandosu dünyada ilk 3 sırada yer alıyor. Bu gücümüzü kendi ülkemizde böyle büyük bir organizasyonla taçlandırmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası veya Dünya Şampiyonası ayarında bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ederim."

Hedef, Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'ye getirmek

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun hedefleri yalnızca bu turnuvayla sınırlı değil. Tanrıkulu, 2025 yılında yapılacak olan Para Dünya Şampiyonası ile 21 yaş altı Ümitler Dünya Şampiyonası'nı da Türkiye'ye getirmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini şöyle açıkladı: "Bu sene yapılacak olan Para Dünya Şampiyonası'na ülkemizi almak için bütün yazışmalarımızı yaptık. Sunumlarımız hazır. Kendilerine sunduk ve gönderdik. Mart'ın 16'sında belli olacak. Hem de bu sene yapılacak olan Ümitler Dünya Şampiyonası'nı yapmak için de talip olduk. Ama tabii ki bizim gönlümüzden geçen büyükler Dünya Şampiyonası'nı ülkemize almak. Ama bundan sonraki iki Dünya Şampiyonası'nın yeri belli. Tekvando dünya şampiyonaları 2 yılda bir yapılıyor. Önümüzdeki 3-4 yıllık süre içerisinde dünya şampiyonalarının yeri belli ama daha sonrası için başvurularda bulunacağız. Çünkü onun da şartlarını ve standartlarını oluşturmamız gerekiyor."

Olimpiyat madalyalı sporcular tatamiye çıkıyor

Turnuvanın en heyecanlı anları ise 11 ve 12 Şubat'ta yapılacak büyükler kategorisi müsabakalarında yaşanacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın, olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil eden Hatice Kübra İlgün, Merve Dinçel Kavurat, Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşi gibi isimler tatamiye çıkacak.

"Tekvando, Türkiye'nin çok sayıda madalya kazandığı önemli bir spor dalı"

Basın toplantısının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasının açılış töreni, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde yaptığı konuşmada, tekvandonun Türk gençliği tarafından benimsenen ve başarılı sonuçlar alınan bir spor dalı olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Tekvando, Türkiye'nin çok sayıda madalya kazandığı önemli bir spor dalı. Bu spor, gençlerimizin kendilerini ifade etmeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor ve ülkemizin her bölgesinde uygulanıyor. İnanıyorum ki bu sporda daha nice madalyalar kazanacağız. Bunun için gerekli her türlü altyapıya sahibiz ve hazırız. Bugün gerçekleştirilen bu turnuva da bu zincirin bir halkası. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2025 yılında da çok sayıda spor müsabakasını ve turnuvayı Antalyalılarla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Antalya, 16 Şubat'a kadar tekvando tutkunlarının buluşma noktası olmaya devam edecek. - ANTALYA