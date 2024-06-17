Antalya'dan Judo Sporcusu Sude Akan, Balkan Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

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Antalya'da 07 Kemer Gençlik Spor Külübü judo sporcusu Sude Akan, Romanya'da düzenlenen Yıldız Balkan Judo Şampiyonası'nda 40 kiloda üçüncü oldu.

Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 40 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak Balkan ve Avrupa şampiyonalarına katılmaya hak kazanan 07 Kemer GS Kulübü sporcusu Akan, Romanya'da 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen Yıldız Balkan Judo Şampiyonası'nda yarıştı.

Göynük Ortaokulu öğrencisi Akan, şampiyonada yarıştığı 40 kilo kategorisinde üçüncü olmayı başardı.