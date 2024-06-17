Antalya'dan Judo Sporcusu Sude Akan, Balkan Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalya'dan Judo Sporcusu Sude Akan, Balkan Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 07 Kemer Gençlik Spor Kulübü judo sporcusu Sude Akan, Romanya'da düzenlenen Yıldız Balkan Judo Şampiyonası'nda 40 kiloda üçüncü olarak başarılı bir performans sergiledi. Akan, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği birincilikle Balkan ve Avrupa şampiyonalarına katılma hakkı kazanmıştı. Göynük Ortaokulu öğrencisi olan Akan, 40 kilo kategorisinde üçüncü olarak Türk judosuna gurur yaşattı.

17.06.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 07 Kemer Gençlik Spor Külübü judo sporcusu Sude Akan, Romanya'da düzenlenen Yıldız Balkan Judo Şampiyonası'nda 40 kiloda üçüncü oldu.

Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 40 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak Balkan ve Avrupa şampiyonalarına katılmaya hak kazanan 07 Kemer GS Kulübü sporcusu Akan, Romanya'da 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen Yıldız Balkan Judo Şampiyonası'nda yarıştı.

Göynük Ortaokulu öğrencisi Akan, şampiyonada yarıştığı 40 kilo kategorisinde üçüncü olmayı başardı.

Kaynak: AA

Türkiye, Romanya, Gençlik, Antalya, Göynük, Kemer, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'dan Judo Sporcusu Sude Akan, Balkan Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 Netanyahu’nun kararı ülkeyi karıştırdı Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye ’’asgari ücret’’ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye ''asgari ücret'' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
15:34 Bayram ziyaretinde Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar
15:11 Kasabı yorgun mermi mi öldürdü Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak
15:10 Salda Gölü’nün kıyısına asfalt yol yapıldı Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı
14:13 Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu
14:13 “Ben Türkiyeliyim“ sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca’dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar "Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
14:11 Fransa’da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra’ya kaybetti Fransa'da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra'ya kaybetti
13:33 EURO 2024’te ilk kriz Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan’ı UEFA’ya şikayet etti EURO 2024'te ilk kriz! Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
12:39 AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti
11:59 Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 15:56:54. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'dan Judo Sporcusu Sude Akan, Balkan Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement