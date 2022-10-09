Antalyaspor'dan hakem tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor'dan hakem tepkisi

09.10.2022 11:55
Antalyaspor'dan hakem tepkisi

"Siz ne yaparsanız yapın, elinizde olmayan sebepler emeğinizi çalıp götürüyor""Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen, buna rağmen ikinci sarı kartı göstermemek için arkasını dönüp giden hakemden Türk futboluna hayır gelmez"İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında dün...

"Siz ne yaparsanız yapın, elinizde olmayan sebepler emeğinizi çalıp götürüyor"

"Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen, buna rağmen ikinci sarı kartı göstermemek için arkasını dönüp giden hakemden Türk futboluna hayır gelmez"

İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında dün kendi sahasında Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da basın sözcüsü Adnan Başkan, müsabakanın ardından bir açıklama yaparak karşılaşmanın hakemi Mert Güzenge'ye tepki gösterdi.

Basın sözcüsü Başkan'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Fraport TAV Antalyaspor yönetimi olarak, taraftarımızın istediği sıralamada, bizim de kalbimizin geçtiği yerde olmadığımızın farkındayız. Camiamız bilmeli ki; bizler, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimiz bu durumun üstesinden gelebilmek için çalışıyoruz.Son oynadığımız Konyaspor maçında önceki haftalara oranla önemli bir değişim yaşadığımızı ve doğru hamleler yaptığımızı gördük. Ancak Türk futbolunda kaderiniz sadece sizin yaptığınız işle doğru orantılı çizilmiyor. Siz ne yaparsanız yapın, elinizde olmayan sebepler emeğinizi çalıp götürüyor.Bundan birkaç hafta önce son derece kibar bir dille acemi hakem istemediğimizi, altını çize çize ifade etmiştim.Konyaspor maçında da kontrolsüz, güvensiz, panik halinde, standardı olmayan kararlar veren, acemilikte çığır açan bir hakemle karşılaştık. Ev sahibi ekip olarak bize son derece ucuz kartlar çıkaran, rakibe gereğinden fazla tolerans gösteren, saha içindeki her kararında ortamın gerilmesi için adeta çaba gösteren bir hakem yönetimi ile karşı karşıya kaldık. Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ve ekibi ile birlikte "Temiz oyun" felsefesiyle hareket ediyoruz. Ancak centilmenlik ve fair play anlayışımız sanırım yanlış değerlendiriliyor. Çok net ifade etmek gerekirse; babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen, buna rağmen ikinci sarı kartı göstermemek için arkasını dönüp giden hakemden Türk futboluna hayır gelmez.Bu ve benzeri acemi hakemlerin, provokatif davranışlar içinde bulunan futbolcuların, daha soyunma odasına gitmeden berabere kalmalarına rağmen sevinç çığlıkları atarak ortamı geren futbolcuların Türk futbolunda yeri olmamalıdır.

Biz 2 puan kaybettik, telafi ederiz. Ancak bu hakemlerle ve bu tarz antipatik futbolcularla Türk futbolu marka değerini, itibarını, kalitesini, en önemlisi futbolseverlerin adalete olan inancını kaybeder. Bunların telafisi ise maalesef mümkün olmayacaktır."


YORUMLAR
500
Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut
Kaynak: DHA

Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'dan hakem tepkisi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:38 Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor
17:37 Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:48 İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:54:13. #1.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor'dan hakem tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement