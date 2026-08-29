Antalyaspor, Sarıyer'e 2-1 Yenildi - Son Dakika
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Antalyaspor, Sarıyer'e 2-1 Yenildi

Antalyaspor, Sarıyer\'e 2-1 Yenildi
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Trendyol 1'inci Lig'de Antalyaspor, Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu. Antalyaspor 3. mağlubiyetini yaşadı.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Antalyaspor kendi evinde Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Antalyaspor 4 maçta 3 mağlubiyet alırken, Sarıyer ise ligdeki 2'nci galibiyetini elde etmiş oldu.

Trendyol 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Antalyaspor sahasında Sarıyer'i konuk etti. Hakem Emre Kargın'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmada 2 gün önce Antalyaspor'a imza atan Ömer Faruk Beyaz, ilk 11'de yer buldu. Öte yandan geçen haftaki maçta yediği gollerin ardından taraftar tarafından protesto edilen Antalyaspor kalecisi Abdullah Yiğiter, Sarıyer karşısında kadroda yer bulamadı.

18'inci dakikada Sarıyer kalecisi İbrahim Sehic pozisyonun ardından hakem Kargın'a yaptığı itirazın ardından sarı kart gördü.

45'inci dakikada Güray Vural'ın kornerden ceza sahasına gönderdiği topa yükselerek kafa vuran Buğra Tivsiz, takımını 1-0 öne geçirdi. 19 yaşındaki Buğra, Antalyaspor formasıyla ilk golünü atmış oldu.

58'inci dakikada gelişen Sarıyer atağında ceza sahası içerisinde Antalyasporlu Samet ile kaleci Cueasta anlaşmazlık yaşayınca boşta kalan topa müdahale eden Barış Alıcı, Samet'in müdahalesi ile yerde kaldı. Barış'ın yerde kalmasının ardından maçın hakemi Kargın penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı için topun başına geçen Batuhan Kör, topu ağlara göndererek mücadelede durumu 1-1'e getirdi.

Penaltı pozisyonunda hakeme itiraz ettiği için sarı kart gören Antalyaspor'un kaptını Güray Vural, 2 dakika sonra bir başka pozisyonda yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. Güray Vural'ın oyundan atılmasıyla Antalyaspor karşılaşmaya 10 kişi devam etti.

81'inci dakikada Silva'nın orta sahanın gerisinden gönderdiği pasla buluşan Furkan topu sürerek ceza sahası içerisine kadar girdi ve topu ağlarla buluşturup Sarıyer'i 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor ilk 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini, Sarıyer ise ligdeki 2'nci galibiyetini almış oldu.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Trendyol, Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Sarıyer'e 2-1 Yenildi - Son Dakika

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