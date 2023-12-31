Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı

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Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı. İmza töreni ise ilerleyen günlerde Antalya'da gerçekleşecek.

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

SALI GÜNÜ ANTALYA'DA İMZAYI ATACAK

Evren, Sergen Yalçın ile yarın İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti. Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın ise en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Sergen Yalçın sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.

ANTALYASPOR KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Antalyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi: Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.