Antalyaspor\'un Yeni Teknik Direktörü Emre Belözoğlu İlk Maçında Göztepe\'ye Yenildi

Spor

Antalyaspor maçının ardından

Onur ATIŞ/ İZMİR, - SÜPER Lig'in 20'inci haftasında Göztepe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Göztepe'yi tebrik ederek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Göztepe iç sahadaki 10'uncu maçında 9'uncu galibiyetini aldı. Özellikle defansif oyunu çok iyi oynayan bir takım. Aynı sistemle 3.5 yıldır oynuyorlar. Taraftarları da çok itici bir güç. Maça iyi hazırlandık. İlk 15 20 dakika zorlansak da maça ortak olabilecek durumu yakaladık. Oyuncularımız gayret etti, Göztepe'yi arkaya koşturabilirdik. Çünkü Göztepe öne koşunca güçlü bir takım. Özellikle ikinci ve üçüncü bölgede etkililer. Benim amacım topa sahip olabilen, hızlı bir takım oluşturmak. Bunun için gayret edeceğim" dedi.

"ALEX ÇOK DEĞERLİ BİR FUTBOL ADAMI"

Antalyaspor'un eski çalıştırıcısı Alex de Souza'nın çok değerli bir futbol insanı olduğunu belirten Belözoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Antalyaspor büyük bir camia. Alex de çok değerli futbolcuydu. Burada elinden geleni yaptı. Ben de elimden geleni yapacağım. Ben yaklaşık 2.5 gündür takımlayım. Her teknik adamın kendine göre özellikleri var. Ben oyuncularımı tanıyacağım, onlar beni tanıyacak. Sahaya doğru yerleşecek bir takım oluşturacağım. Daha yolumuz var. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız."

STOILOV: "TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İNANILMAZDI"

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov ise çok önemli bir galibiyet daha aldıklarını vurguladı. İki takımın da iyi bir mücadele sergilediğini belirten Bulgar çalıştırıcı, "Maçtaki tek problem ikinci golü bulamadık. 3 ya da 4 net fırsatı harcadık. Rakibin de maçın sonlarına doğru fırsatları oldu. Bugün taraftarın desteği ise inanılmazdı. Önemli eksiklerimiz vardı. Yorgunluklar vardı. Taraftarımız inanılmaz bir şekilde oyuncularımızı motive etti. Her anlamda taraftarımız oyunculara özgüven verdi" dedi.

"BENİM İÇİN YAŞIN ÖNEMİ YOK"

Tüm oyuncularını çok sevdiğini ifade eden Stoilov şöyle konuştu: "Hoca olarak oyuncularımızı en yüksek performanslarına ulaşmaları için zorlamak durumundayım. Ben oyuncularımın aynı seviyede kalmasından ya da geriye gitmesinden hoşlanmam. Hepsinin daha da ileriye gitmeleri için çabalıyorum. Benim için yaş önemli değil. Önemli olan hangi yaşta olursa olsun, futbolcuların Göztepe seviyesinde oynamaları. Benim düşüncem her zaman sıkı çalışmak. Biz tatil yapmıyoruz, futbol takımıyız. taraftarımızı mutlu etmek için ileriye adım atmalıyız."