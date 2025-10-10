Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig\'e geri döndü! İşte yeni takımı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Emre Belözoğlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Erol Bulut'u getirdi. Antalyaspor yönetimi tarafından Antalya'ya davet edilen ve uzun bir görüşme yapılan Erol Bulut, 2 yıllığına kırmızı beyazlı ekiple anlaşma sağladı.

SON OLARAK CARDİFF CİTY'Yİ ÇALIŞTIRDI

Antalyaspor'un; son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran teknik direktör Erol Bulut'u gün içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yaptı. Deneyimli teknik adam son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev aldı.