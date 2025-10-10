Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig\'e geri döndü! İşte yeni takımı
10.10.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Hesap.com Antalyaspor, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'u getirdi. 2 yıllık sözleşme ile Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olarak göreve başlayacak.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Emre Belözoğlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Erol Bulut'u getirdi. Antalyaspor yönetimi tarafından Antalya'ya davet edilen ve uzun bir görüşme yapılan Erol Bulut, 2 yıllığına kırmızı beyazlı ekiple anlaşma sağladı.

SON OLARAK CARDİFF CİTY'Yİ ÇALIŞTIRDI

Antalyaspor'un; son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran teknik direktör Erol Bulut'u gün içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yaptı. Deneyimli teknik adam son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev aldı.

Kaynak: DHA

Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Erol Bulut, Politika, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobili, husumetli olduğu ailenin üzerine sürdü Otomobili, husumetli olduğu ailenin üzerine sürdü
Dursun Özbek ve Adnan Polat, Fenerbahçeli çocukları geri çevirmedi Dursun Özbek ve Adnan Polat, Fenerbahçeli çocukları geri çevirmedi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye’yi tehdit etmek için çok küçüğüz Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz
“Uyuşturucu operasyonu“ sonrası Birce Akalay’dan ilk açıklama "Uyuşturucu operasyonu" sonrası Birce Akalay'dan ilk açıklama
Avrupa’da şatoda çekilecek The Traitors programını Giray Altınok sunacak Avrupa'da şatoda çekilecek The Traitors programını Giray Altınok sunacak
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
Destici’den hükümete Gazze uyarısı: Bataklık yeniden önümüze gelir Destici'den hükümete Gazze uyarısı: Bataklık yeniden önümüze gelir

17:08
Selda Bağcan izlediği videodan sonra tarafını belli etti: Artık o takımlıyım
Selda Bağcan izlediği videodan sonra tarafını belli etti: Artık o takımlıyım
16:46
Görüntü Türkiye’den Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi
Görüntü Türkiye'den! Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi
16:29
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa’da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak
16:08
Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı
Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı
16:02
Kafe ve restoranlarda taksimetre dönemi mi başlıyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Kafe ve restoranlarda taksimetre dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
16:00
Yıldız futbolcudan olay Mourinho ifşası: Her gece aynı mesajı atıyordu
Yıldız futbolcudan olay Mourinho ifşası: Her gece aynı mesajı atıyordu
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 17:27:34. #7.11#
SON DAKİKA: Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.