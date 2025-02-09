Antalyaspor ve Başakşehir Berabere Kaldı - Son Dakika
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Antalyaspor ve Başakşehir Berabere Kaldı

Antalyaspor ve Başakşehir Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçta çok sayıda fırsat kaçtı.

09.02.2025 21:18
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ kanattan Van de Streek'in ortasında ceza sahası içinde Samudio'nun gelişine vuruşunda top auta gitti.

57. dakikada sağ kanattan Kaluzinski'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

60. dakikada Kaluzinki'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında altıpas içinde Bahadır'ın kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.

85. dakikada Yusuf Sarı'nın derinlemesine pasında sağ çaprazda topu önünde bulan Deniz Türüç'ün plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Antalyaspor: Kenan Piriç, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Abdurrahim Dursun dk. 90), Van de Streek, Kaluzinski, Erdal Rakip (Soner Dikmen dk. 87), Sam Larsson (Djenepo dk. 90+1), Safuri, Samudio (Gaich dk. 82)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Emrecan Uzunhan, Petrusenko, Townsend, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo (Onur Ergün dk. 70, Ousseynou Ba dk. 83), Ömer Ali Şahiner (Yusuf Sarı dk. 83), Keny (Figueiredo dk. 78), Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Serdar Gürler, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Abdoulaye Yoro

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Erdal Rakip, Soner Dikmen, Djenepo (Antalyaspor), Crespo, Keny, Berat Özdemir, Kemen (Başakşehir) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor ve Başakşehir Berabere Kaldı - Son Dakika

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