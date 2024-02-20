Antalyaspor, sınır dışı edilen İsrailli futbolcusunu geri çağırdı

Spor

İsrail'e destek veren gol sevinci nedeniyle Antalyaspor'un kadro dışı bıraktığı Sagiv Jehezkel, kırmızı beyazlı kulübe FIFA nezdinde dava açtı.

DAVA AÇTI

İsrail basınından Sport5'de yer alan habere göre; Jehezkel'in avukatları, oyuncusunun ödemelerini alamadığı ve kulüpten haksız şekilde gönderildiği için FIFA'da dava açıldığını açıkladı. Jehezkel'in Antalyaspor'dan 1.26 milyon euro tazminat talep ettiği de belirtildi.

ANTALYASPOR GERİ ÇAĞIRDI

Öte yandan FIFA davası söz konusu olunca Antalyaspor'un da Jehezkel'i geri çağırdığı öne sürüldü. Sagiv Jehezkel ile görüşen Antalyaspor'un oyuncuyla sözleşmesini fesh etmediğini, 8 maçlık cezasının bittiğini ve antrenmanlara çıkması gerektiği yönünde mesaj yolladığı kaydedildi.