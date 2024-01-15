Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5 Turu'nda Pendikspor maçı için hazırlıklara başladı
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular yenileme antrenmanı yaparken diğer futbolcular taktiksel çalışmalara odaklandı.
15.01.2024 - 15:28,
Güncelleme: 15:30
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5 Turu'nda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.
Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın idaresinde gerçekleştirilen idmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise sahada taktiksel çalışmalar üzerinde durdu. - ANTALYA
Kaynak: İHA