Arada uçurum var! Ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belli oldu - Son Dakika
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Spor

Arada uçurum var! Ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belli oldu

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Türkiye'nin UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. sırayı garantilemesinin ardından ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı da netlik kazandı. Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da temsilcimiz kalmadı. Ülke puanına en çok katkı sağlayan takım 14 puanla Fenerbahçe oldu. Galatasaray 8 puan, Beşiktaş 3 puan ve Adana Demirspor ise 2.5 puan katkı sağladı.

19.04.2024 10:36  Güncelleme: 10:41
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Dün akşam oynanan ve Avrupa'daki son temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nden elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden takımımız kalmadı.

KİM NE KADAR KATKI SAĞLADI?

Yılı UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. bitiren Türkiye'de ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı da ortaya çıktı.

İşte puanlar;

Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arada uçurum var! Ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Oktay KUŞÇU: Gs şampiyonlar liginde aldı o puanları fener gibi köyferans liginde değil. Fb şampiyonlar liginden 8 ülke puanı alabilsin de görelim! 20 65 Yanıtla Umut Karaca: Güzel insan Galatasaray bu puanları ön eleme turlarında aldı. Ve konferans ya da şamp ligi puan katkısı aynı sadece para ödülleri aynı biraz gururlanalım rezillik yaparak aşağılayarak değil el ele verip mutlu olalım. 46 10
  • fatih mazlum: Köyferans liginde bile su kadoyla olimpiyakoa gibi vasat bir takima elenmekte ne bileyim 7 36 Yanıtla
  • zdmrsf: :D kasaya giren paralar Fenerbahçe; 8 milyon 613 bin 761 euro Galatasaray; 30 milyon 140 bin 737 bin euro 0 1 Yanıtla

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