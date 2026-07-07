Aral Şimşir Trabzon'da Taraftarla Buluştu - Son Dakika
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Aral Şimşir Trabzon'da Taraftarla Buluştu

Aral Şimşir Trabzon\'da Taraftarla Buluştu
07.07.2026 20:34
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Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir, havalimanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

TRABZONSPOR'un yeni transferi Aral Şimşir, Trabzon'a geldi. Şimşir, Trabzon Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Aral Şimşir, bu akşam Trabzon'a geldi. Havalimanında çok sayıda taraftar tarafından karşılanan futbolcu, bekleyen bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektirip forma imzaladı. Burada kendisini takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "Söyleyeceğim şey burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle yerlere gelmek için çok çalıştım. Trabzon olduğu için de çok mutluyum. Trabzonspor öncelikle çok büyük bir kulüp olduğu, çok iyi bir takıma sahip oldukları için tercih ettim. Benim için çok zor olmadı. Zaten 5 yıldır beni istiyordu. Benim için hiç zor olmadı Trabzonspor'u tercih etmek" dedi.

'SOL KANAT VE 10 NUMARA POZİSYONLARINDA RAHAT HİSSEDİYORUM'

Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil etmenin en önemli hedefi olduğunu belirten Şimşir, "Gol atmak, asist yapmak da benim en önemli hedeflerim. ve Milli takımda da aynı şekilde en iyisini yapmak istiyorum" diye konuştu. Kendisini 10 numara ya da sol kanat mevkiinde rahat hissettiğine vurgu yapan genç oyuncu, "Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlara da çok alışığım. O pozisyonlara çok alışığım" diye konuştu.

'ONUACHU'YA GOL ATTIRMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Trabzonspor'un çok kaliteli bir takıma sahip olduğunu söyleyen Aral Şimşir, "Paul Onuachu'yu Midtjylland takımından tanıyorum zaten. Andre Onana, Savic çok büyük kulüplerde oynadılar. Çok kaliteli futbolcular var Trabzonspor'da. Çok çok iyi bir takım, muhteşem kalite var. Onuachu'ya gol attırmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da teşekkür eden Aral Şimşir, "Buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bunu yaptıkları için elimden gelenin en iyisini yapıp onlara sahada karşılık vermek istiyorum" dedi.

Aral Şimşir 58 numaralı formayı giyineceğini belirtti.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aral Şimşir Trabzon'da Taraftarla Buluştu - Son Dakika

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