UEFA'nın 49. olağan kongresi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Kongreye UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkanı ve genel sekreteri katıldı. Kongrede 2023-2024 sezonunun finansal raporları açıklanırken UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların elde ettikleri gelirler duyuruldu.
Böylelikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise Konferans Ligi'nden elde ettikleri gelirler netlik kazandı. UEFA'nın açıkladığı rapora göre 3 Büyükler'in 2023-2024 sezonunda Avrupa kupaları gelirleri şöyle;
GALATASARAY
FENERBAHÇE
BEŞİKTAŞ
Son Dakika › Spor › Aralarında uçurum var! 3 Büyükler'in UEFA'dan kazandıkları paralar belli oldu - Son Dakika
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