Aralarında uçurum var! 3 Büyükler\'in UEFA\'dan kazandıkları paralar belli oldu

UEFA'nın 49. olağan kongresi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Kongreye UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkanı ve genel sekreteri katıldı. Kongrede 2023-2024 sezonunun finansal raporları açıklanırken UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların elde ettikleri gelirler duyuruldu.

3 BÜYÜKLER NE KADAR KAZANDI?

Böylelikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise Konferans Ligi'nden elde ettikleri gelirler netlik kazandı. UEFA'nın açıkladığı rapora göre 3 Büyükler'in 2023-2024 sezonunda Avrupa kupaları gelirleri şöyle;

GALATASARAY

Şampiyonlar Ligi: 31 milyon 85 bin euro

31 milyon 85 bin euro Avrupa Ligi: 1 milyon 276 bin euro

FENERBAHÇE

Konferans Ligi: 9 milyon 34 bin euro

BEŞİKTAŞ