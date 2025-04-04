Aralarında uçurum var! 3 Büyükler'in UEFA'dan kazandıkları paralar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aralarında uçurum var! 3 Büyükler'in UEFA'dan kazandıkları paralar belli oldu

Aralarında uçurum var! 3 Büyükler\'in UEFA\'dan kazandıkları paralar belli oldu

UEFA, 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarında dağıtılan ödülleri açıkladı. Böylelikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarından elde ettikleri gelirler de belli oldu. Sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerine attığı fark dikkat çekti.

04.04.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA'nın 49. olağan kongresi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Kongreye UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkanı ve genel sekreteri katıldı. Kongrede 2023-2024 sezonunun finansal raporları açıklanırken UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların elde ettikleri gelirler duyuruldu.

3 BÜYÜKLER NE KADAR KAZANDI?

Böylelikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise Konferans Ligi'nden elde ettikleri gelirler netlik kazandı. UEFA'nın açıkladığı rapora göre 3 Büyükler'in 2023-2024 sezonunda Avrupa kupaları gelirleri şöyle;

GALATASARAY

  • Şampiyonlar Ligi: 31 milyon 85 bin euro
  • Avrupa Ligi: 1 milyon 276 bin euro

FENERBAHÇE

  • Konferans Ligi: 9 milyon 34 bin euro

BEŞİKTAŞ

  • Konferans Ligi: 5 milyon 187 bin euro

UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aralarında uçurum var! 3 Büyükler'in UEFA'dan kazandıkları paralar belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri’nden Türkiye’yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki
Dolmabahçe’de olay Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi
Göztepe’ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi Göztepe'ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
İtalya’da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler Fenerbahçe’den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi
Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi Göstericiler taş yağmuruna tuttu Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu
TFF, Beşiktaş’a ceza yağdırdı TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
Türkiye’ye mesaj vermek için Suriye’ye saldıran İsrail’e Bakan Fidan’dan yanıt Türkiye'ye mesaj vermek için Suriye'ye saldıran İsrail'e Bakan Fidan'dan yanıt
Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

16:50 Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
16:35 Türkiye’ye mesaj vermek için Suriye’ye saldıran İsrail’e Bakan Fidan’dan yanıt Türkiye'ye mesaj vermek için Suriye'ye saldıran İsrail'e Bakan Fidan'dan yanıt
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
13:56 MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
00:04 İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
23:40 Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan CHP lideri Özel’in MASAK iddiasına yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP lideri Özel'in MASAK iddiasına yanıt
23:36 TFF, Beşiktaş’a ceza yağdırdı TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
23:08 Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi Göstericiler taş yağmuruna tuttu Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu
23:06 Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler Fenerbahçe’den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi Okan Buruk için zehir zemberek ifadeler! Fenerbahçe'den derbideki olaya ilişkin ilk açıklama geldi
22:56 İtalya’da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
22:33 Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
22:30 Göztepe’ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi Göztepe'ye sahasında 3-1 yenilen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
22:14 Dolmabahçe’de olay Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi
22:14 Dışişleri’nden Türkiye’yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan İsrailli bakanlara tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 17:22:29. #7.13#
SON DAKİKA: Aralarında uçurum var! 3 Büyükler'in UEFA'dan kazandıkları paralar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement