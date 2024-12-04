Aras Çelik U15 Milli Takım Aday Kadrosunda - Son Dakika
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Aras Çelik U15 Milli Takım Aday Kadrosunda

Aras Çelik U15 Milli Takım Aday Kadrosunda

Kayserisporlu Aras Çelik, U15 Milli Takım'ın UEFA Gelişim Turnuvası aday kadrosuna davet edildi.

04.12.2024 11:43
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U15 Milli Takımının 13-18 Aralık tarihleri arasında Portekiz'de katılacağı UEFA Gelişim Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Kayserispor altyapısında forma giyen Aras Çelik de milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Kayserispor altyapısında forma giyen genç yetenek Aras Çelik, U15 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Aras Çelik, U15 Milli Takımın 13-18 Aralık tarihleri arasında Portekiz'de katılacağı UEFA Gelişim Turnuvası aday kadrosunda kendisine yer buldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 6 Aralık Cuma günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

U15 Milli Takımı UEFA Gelişim Turnuvası'nda Portekiz, İtalya ve Ukrayna ile mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aras Çelik U15 Milli Takım Aday Kadrosunda - Son Dakika

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