Aras Kargo\'da 3 Voleybolcu ile Vedalaşıldı

SULTANLAR Ligi'ndeki ilk sezonunu geride bırakan İzmir temsilcisi Aras Kargo Spor Kulübü'nde 3 voleybolcuyla yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, Belaruslu pasör çaprazı Hanna Klimets, pasörler Gizem Mısra Aşçı ve Elif Kapar'la vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hanna Klimets, takım kaptanımız Gizem Mısra Aşçı ve takımımızın Sultanlar Ligi'ne çıkmasında büyük emekleri bulunan Elif Kapar ile yollarımız ayrılmıştır. Her şey için teşekkürler. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.