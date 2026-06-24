Aras Kargo, Mackenzie May ile Anlaştı - Son Dakika
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Aras Kargo, Mackenzie May ile Anlaştı

Aras Kargo, Mackenzie May ile Anlaştı
24.06.2026 11:44
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Aras Kargo, ABD'li smaçör Mackenzie May ile yeni sezon için anlaştığını duyurdu.

SULTANLAR Ligi takımlarından Aras Kargo, dış transferde ABD'li smaçör Mackenzie May (27) ile anlaştığını duyurdu. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "1999 doğumlu Amerikalı başarılı smaçör, Mackenzie May yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Mac" denildi. Son olarak Japonya'da Astemo Rivale Ibaraki forması giyen May; Polonya'da Grot Budowlani Lodz, İtalya'da Volley Bergamo 1991, ülkesinde UCLA kulüplerinde görev yaptı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aras Kargo, Mackenzie May ile Anlaştı - Son Dakika

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