Arda Güler, antrenmana maskeyle çıktı! İşte nedeni - Son Dakika
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Arda Güler, antrenmana maskeyle çıktı! İşte nedeni

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Real Valladolid maçına hazırlanan Real Madrid'de futbolcular, fiziksel testler için antrenmanda maskeyle çalıştı. Arda Güler'in maskeli görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan bu uygulamanın nedeni de ortaya çıktı. Bu teknik, futbolcunun akciğer kapasitesini arttırarak daha verimli bir maç çıkarması sağlar. İspanyol devi, geçen sezon yaklaşık 70 sakatlık yaşanması sebebiyle en önemli oyunculardan mahrum kalmamak için böyle bir önlem aldı.

21.08.2024 15:46
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La Liga'nın ilk haftasında Mallorca ile berabere kalan Real Madrid, ikinci hafta oynayacağı Real Valladolid maçına odaklandı. Eflatun-beyazlılarda Real Valladolid ile oynanacak maçın hazırlıkları devam ederken milli futbolcu Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu.

MASKELİ FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Ligin ikinci haftasında sahasında 25 Ağustos Pazar günü Real Valladolid'i ağırlayacak olan Real Madrid'de futbolcular, fiziksel testler için antrenmanda maskeyle çalıştı. Arda Güler'in maskeli görüntüsü de sosyal medyada defalarca paylaşılırken, çok sayıda beğeni ve yorum da aldı.

Arda Güler, antrenmana maskeyle çıktı! İşte nedeni

UYGULAMANIN NEDENİ

Bu teknik, alyuvar sayısını ayarlayarak oksijen kapasitesinin arttırılmasına yardımcı olur vefutbolcunun akciğer kapasitesini arttırarak daha verimli bir maç çıkarması sağlar. Real Madrid, bu uygulamaya çok sakatlık geçirilen sezonun ardından başladı. Madrid temsilcisi, yıldız futbolcularını yaklaşık 70 sakatlığa kurban verdi. Bu durum sağlık ekibinin ne kadar önem arz ettiğini gözler önüne serdi. Dev kulüp, bu nedenle kritik dönemlerde en önemli oyunculardan mahrum kalma sorunu en aza indirmek için böyle bir önlem aldı.

GEÇEN SEZON SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

2023 yazında Real Madrid'e transfer olan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, geride kalan sezonda İspanyol devinin formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giymişti. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başarmıştı.

BU SEZON 2 MAÇA DA SONRADAN GİRDİ

Real Madrid'in sezon öncesindeki ABD kampında ortaya koyduğu performansla alkış alan milli yıldızımız Arda Güler, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta arasında oynanan ve Madrid temsilcisinin 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdüğü Süper Kupa finalinde 88. dakikada forma şansı bulmuştu. Genç futbolcu, ligin ilk haftasında 1-1 berabere sonuçlanan Mallorca maçında da yine 88. dakikada oyuna girdi.

Arda Güler, antrenmana maskeyle çıktı! İşte nedeni

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