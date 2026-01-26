Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler - Son Dakika
26.01.2026 10:36  Güncelleme: 10:45
Arda Güler'in maç öncesi ısınma sırasında Real Madrid logosuna basmamaya özen gösterdiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, maç öncesi ısınma sırasında sergilediği davranışla gündeme geldi. Genç oyuncu, saha kenarında yer alan Real Madrid logosunun üzerinden geçmemek için dikkatli adımlar attı.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR

Isınma esnasında kaydedilen görüntülerde Arda Güler'in logoya basmamak için yön değiştirdiği anlar net şekilde görüldü. Bu davranış, kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Arda Güler'in kulüp armasına gösterdiği bu hassasiyet, futbolseverlerden büyük ilgi gördü. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılarak viral oldu.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
